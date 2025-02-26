Yılbaşından bu yana %10 üzeri yükseldiler

BIST 100 kapsamınki 10 şirket yılbaşından bu yana %10’un üzerinde getiri sağladı. Yükselen hisselerden, FD/DD, hisse başına kâr ve PD/DD göstergelerine göre prim potansiyelini koruyanlar dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi kapsamında olup da yılbaşından bu yana %10’un üzerinde getiri sağlayan hisseler yatırımcıların radarına girdi. Özellikle Firma Değeri/ Defter değeri (FD/DD), hisse başına kâr (HBK) ve piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranlarıyla öne çıkan şirketler, değerleme olarak da yatırımcılara fırsat sunuyor. Havacılık, enerji ve sanayi sektörleri, bu dönemde yatırımcılarına güçlü kazançlar sundu. Bu üç kritere göre hisseleri inceledik.

Ulaştırma ve enerjide getiri var

Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren ve FD/DD oranı 14,02 olan Pasifik Eurasia dışındaki 9 şirketin FD/DD Oranı 5’in altında bulunuyor. Pegasus 2,93 ve Margün Enerji 2,78 ile dikkat çeken diğer iki hisse olarak öne çıktı. Yükselen hisseler arasında FD/DD Oranı Bera Holding’de 0,52 ve Türk Hava Yolları’nda 1,15 seviyesinde. Dikkat çeken 10 şirket içerisinde Türk Hava Yolları 132,15 TL hisse başına kâr ile açık ara önde yer aldı. Pegasus 46,36 TL ve Turkcell 19,69 TL ile yatırımcısına kârlı geri dönüşler sağladı. Havacılık sektörü, güçlü operasyonel performansla hisse başına kayda değer bir kârlılık yakaladı. Çimento ve savunma sektöründeki şirketler getirileri ve yüksek PD/DD Oranları ile dikkat çekerken Ulaştırma ve Telekomünikasyon şirketleri düşük PD/DD oranları ile yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar getiri sağlayan değerleme oranları düşük olan şirketlerin önümüzdeki dönemde öne çıkmasını bekliyor.

ZEYNEP’E SOR

SERMAYE GELİRİ Mİ, SERMAYE GİDERİ Mİ?

Sermaye geliri; uzun vadeli, borçsuz finansman, likidite, esneklik, güven. Düzensizlik ve belirsizlik riski, seyrelme riski, yönetim kontrolü riski.

Sermaye gideri; büyümeyi destekleme, rekabet avantajı, verimlilik. Maliyet, geri dönüşün zaman alması, finansman zorluklar, yanlış yatırım riski.

Borsadaki yönelimle uyumlu olsa da düşüşü endeksten daha sert. Olumsuz beklentiler etkili

İş Yatırım Menkul Değerler’in yılbaşından bu yana düşmesiyle alakalı bilgi alabilir miyim? /Mustafa Güler

Nihat, Ford Otosan geçtiğimiz yıl gelirini korumayı başarsa da kârını %45 geriletti. Geçtiğimiz yıl yüksek faiz oranları sektörü sıkıştırdı ve şirket de bundan olumsuz etkilendi. Bu yıl da pazarda daralma bekleniyor. Firma ise küçülmeyi özellikle yurt dışı satışlarını artırarak kapatmayı hedefliyor. Romanya ve Türkiye’de üretim adetlerinde yükseliş öngörülmesi, şirketin üretim kapasitesini güçlendirdiğini gösteriyor. Ayrıca, 750-850 milyon euro arasında planlanan yatırım harcamaları, Ford Otosan’ın geleceğe yönelik üretim kapasitesini artırma ve yeni ürün geliştirme konularında rekabetçi yanını sürdürmek istediğini işaret ediyor.

İki yıl önce başlattığı geri alım programı sonlandı. Dolaşımdaki hissenin %7,8’ini geri aldı

Koza Altın’da geri alımlar durdurulmuş. Tekrar başlama olasılığı var mı? /Kazım Şahin

Kazım, geri alım programları çoğunlukla hissenin fiyatını desteklemek veya yatırımcı güvenini artırmak amacıyla gündeme gelmekte. Özellikle piyasa koşullarının dalgalı olduğu dönemlerde şirketler bu yönteme sıklıkla başvurduğu gözleniyor. Koza Altın iki yıl önce başlattığı geri alım programını sonlandırdığını duyurdu. Uzun süredir geri alım yapmayan şirketin son geri alımı Ekim 2024’te gerçekleşmişti. Şirketin geri aldığı hisseler fiili dolaşımdaki payın %7,84’üne denk gelirken ortalama alım fiyatı 20,74 TL seviyesinde. Koza Altın’ın açıklamaları arasında yeni bir geri alım programı başlatacağına dair bir bilgi söz konusu değil.

YATIRIM FONLARI

Fiba Portföy FBZ Fonu, kar payı dağıtma özelliğiyle kazandırmayı hedefliyor

Kar Payı Ödeyen Serbest Fon (FBZ), 97,68 milyon TL fon büyüklüğüyle nitelikli yatırımcılara yönelik özel bir yatırım aracı seçeneği sunuyor. Fon, portföyünün %51,52’sini yatırım fonlarına, %37,56’sını yabancı hisselere ayırıyor. Risk değeri 7 olan FBZ, yüksek risk toleransı olan yatırımcılara hitap ediyor. Fon getirisinin bir kısmını yatırımcılarına kar payı olarak dağıtıyor. Son bir ayda %4,15, son bir yılda %34,15 getiri sağlayan FBZ, hem yatırım fonlarından hem de yabancı hisselerden beslenen yapısıyla büyümeyi hedefliyor. Serbest fon statüsü sayesinde portföy yönetiminde daha esnek kararlar alabilmesi, fonun piyasa koşullarına hızlı uyum sağlamasını mümkün kılıyor. Kâr payı dağıtma özelliğiyle,düzenli gelir elde etmek isteyen uzun vadeli yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

Atılım Faktoring, %49,83 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Atılım Faktoring, 21.02.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 18.200.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %45 olurken, bileşik faizi de %49,83’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 190 gün vadeli olup ödeme tarihi 02.09.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %23,42 olacak. Diğer taraftan 24.02.2025 tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %44,67 seviyesinde bulunuyor. Atılım Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %45 basit faiz oranı, TLREF’in 0,33 puan üzerinde bulunuyor.

%45 YILLIK FAİZ TLREF

Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 24.02.2025 olurken vade tarihi 02.09.2025 olacak. Bono piyasada TRFATFK92514 ISIN kodu ile işlem görecek.”

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PINAR SÜT

Geçen yıl labne peynirde pazar lideri oldu. Yeni pazarlara açılıyor. Yurt dışı geliri ise azaldı

Pınar Süt, Pınar Labne’nin geçen yıl %26,4’lük pazar payı ile sektörde lider konumda bulunduğunu belirtti. Şirket, ilave olarak geçen yıl toplam 34 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve yıl içinde 8 yeni pazara giriş yaptıklarını belirtti. Yeni pazarların Fransa, İsviçre, İrlanda, Finlandiya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Bosna Hersek, olduğu ifade edildi. Labne peyniri, özellikle Orta Doğu ve Akdeniz mutfağında yaygın olarak tüketilen bir süt ürünü olarak küresel pazarda giderek daha fazla talep görüyor. Son yıllarda artan sağlıklı ve doğal gıda trendleri, fermente süt ürünlerine ilgiyi artırıyor. Öte yandan Pınar Süt son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarına göre yurt dışı gelirini %17 gerileterek 11,5 milyar TL’ye düşürdü. Dönem sonunda ise zarar yazdı.

KUZEY BORU

Malatya’daki tesisinin kapasitesini %70 artırıyor. Yıllık 40 milyon dolar ilave gelir oluşacak

Kuzey Boru, Eylül 2024’te faaliyete geçirdiği Malatya CTP Kompozit Boru üretim tesisinin kapasitesini artıracak. Şirket, üretim kapasitesini %70 büyütmek amacıyla 5,4 milyon euro tutarında makine alım sözleşmesi imzaladı. Yatırımın tamamlanıp yeni üretim hatlarının tam kapasiteyle devreye girmesi halinde, yıllık cirosuna yaklaşık 40 milyon dolar ilave katkı sağlayacak. CTP (Cam Takviyeli Plastik) borular, özellikle altyapı, içme suyu, sulama sistemleri ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan dayanıklı ve hafif boru türleri arasında yer alıyor. Sürdürülebilir altyapı yatırımlarına verilen destek, CTP borulara olan talebi giderek artırıyor. Kuzey Boru 2024 dokuz aylık dönemde 3,3 milyar TL gelir elde ederken dönem sonunda 406,3 milyon TL kâr açıkladı

FUZUL GMYO

Avcılar Ispartakule’de yeni konut projesi için görüşmelere başladı. Kat karşılığı konut üretecek

Fuzul GMYO, İstanbul Avcılar, Ispartakule bölgesinde yeni bir gayrimenkul projesi geliştirmek üzere kat karşılığı sözleşme modeliyle görüşmelere başladı. 11.600 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde 312 konut ve 3 ticari üniteden oluşacak proje, şirketin İstanbul’daki konut yatırımlarını genişletme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İstanbul’un gelişmekte olan bölgelerinden biri olan Ispartakule, hem ulaşım projeleri hem de kentsel dönüşüm süreçleriyle konut üretiminde önemli bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor. Orta ve üst segment konut alıcıları tarafından ilgi gören bölgede, kat karşılığı model sıklıkla uygulanıyor. Fuzul GMYO, 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde satışlarını %48 geriletirken dönem sonunda 286,2 milyon TL zarar açıkladı.