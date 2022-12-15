“Yok ilaç” çaresi erken güncelleme…

“Yok ilaç”tan kurtulmanın çaresi olarak, erken fiyat güncellemesi uygulandı. Ancak bu önlemin yetersizliği herkesce biliniyor.

Uzun bir süredir, “yok ilaç” listesi çok uzundu. Bakanlık çare olarak ilaç fiyatlanmasında esas alınan Euro kurunun değerini yüzde 36,77 oranında artırdı. İlaç fiyatına esas alınan Euro kuru, bir yılda üçüncü kez artmış oldu. Uzun süredir eczacıların kâr marjları konusundaki talepleri yapılan değişiklikle yenilendi. Piyasada bulunmayan ilaçların erken fiyat güncellenmesi sonucu zamlı fiyatlarıyla bulunmasının önünün açılması bekleniyor.

Sektörü temsil eden yetkili kuruluşlar, fiyat güncellemesinin öne alınmasını iyi niyetli bir yaklaşım ve “olumlu” bir gelişme olarak niteliyorlar. Bununla “yok ilaç” krizinin büyük oranda çözüleceğini belirtiyorlar.

Arkadaşımız Yasemin Salih’in haberinden sektörün 3 konuyu öne çıkardığı anlaşılıyor:

1-Yıllık ortalama kurdan yapılacak indirimin makul düzeye çıkarılarak %70 yapılması.

2-Kur oynaklığının olağan olduğunu bilerek, yıl içindeki tek güncellemenin birkaç kez gerçekleşmesi.

3- Sektörün üretim bazlı yoğunlaşması için yapısal önlemlere yönelinmesi.

Gelişmeler, fiyat güncellemesi uygulamasının sorunu çözmediğini gösteriyor. İlaç sanayine yatırım yapacak yerli firmaların önünü açacak adımlar atılıp, destekler verilmesi gerektiği de açık. En önemlisi, sorunun çözümü için yapılacaklar, ilaç sektör temsilcileriyle yapılacak toplantılarda ele alınmalı, tek taraflı kumanda ekonomisi karar üretmekten vazgeçilmelidir.

İlk elde yapılabilecekler konusunu beş ana başlık altında toplamak istiyorum:

1-İlaç sektörünün üretebileceği ilaçlar konusunda destekler artırılmalıdır.

2-Jenerik ilaçlarda üretim temeli sağlanmalıdır.

3- Yabancı patent sahibi şirketlerin “patent ihlali” savıyla açacağı davalara karşı Sağlık Bakanlığı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde, üretici kuruluşlara teknik ve hukuki destek verilmelidir.

4-Çocukların kullandığı ilaçların üretilmesinde “istisna kararı” uygulanarak özel olarak “kur güncellemesi yapılması” düşünülmelidir.

5- SGK ilaç alım ihalelerinde sekmeye yer verilmeyip, emeklilerin mağduriyetinin önü alınmalıdır.

“Yok ilaç” döneminin son bulması ancak yapısal adımlarla mümkün olabilir. Bu ne yazık ki “şimdilik” ufukta gözükmüyor…

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