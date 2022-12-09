Yol dâhisi Asfalt Osman…

Türkiye’de belediyecilik hizmetleriyle öne çıkan isimlerden biri de İzmir'de "Asfalt Osman" lakabıyla tanınan Osman Kibar’dı...

Osman Kibar, 1909’da Selanik’te dünyaya geldi. Göç ederek ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. İstanbul’da Fevziye Mektepleri’ne bağlı Işık Okulu’nu bitirdi. Ardından Robert Kolej’den mezun oldu.

1930’da İzmir’de ticari hayata atıldı. Zeytinyağı, gliserin, sabun ticareti yaptı. Aralık 1951’de Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın kuruluşunda yer aldı. İlk başkanlığını üstlendi.

Siyasi yaşamı 1946’da Demokrat Parti ile başladı. 1964’te İzmir Belediye Başkanı seçildi. Başkanlığı döneminde Hatay Caddesi’nin açılışını gerçekleştirdi. İzmir Körfezi’nin temizliği için Büyük Kanal Projesi’ni hazırlattı. İzmir’in birçok yolunu asfaltlattı. Yeni Asır muhabiri Nejat Yada‘nın “Kibar’dı, Asfalt Oldu” haberi ona “Asfalt” lakabının takılmasına neden oldu.



Dokuz yıllık belediye başkanlığı sonrasında 1973 seçimlerinde CHP’li İhsan Alyanak’a karşı seçimi kaybetti.

1934 yılında Hülya Hanımla evlendi. 1951 yılında büyük oğlu müzisyen Melih Kibar dünyaya geldi. Ardından oğlu Sezi ile Bige adında bir kızı oldu. 1972’de oğlu Sezi Kibar’ın kendi adını taşıyan torunu Osman Kibar dünyaya geldi. Torun Osman Kibar, 12 milyar değerindeki bioteknoloji şirketi Samumed’in kuruluşunu gerçekleştirip, CEO’luğunu üstlendi. 2.8 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinin ‘’En Zengin 100 Türk’’ listesinde 4. sırada yer aldı. Osman Kibar belediye başkanlığı sırasında halkla iç içe oldu. Altınordu kulübünün basketbol şubesine destek veren çalışmalarıyla kentte bu spor dalının yaygınlaşmasına gayret etti. Popüler bir siyasetçi kimliğini hep sürdürdü. Adı birçok spor salonuna, parka ve bir vapura verildi.

4 Mart 1986’da 77 yaşında kanser hastalığından vefat etti. Ölümünden sonra adı bir spor salonuna, bir parka ve bir vapura verildi.

Popülist bir siyasetin ‘’son’’ örneklerinden biri olan Osman Kibar’ı saygıyla anıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Ulusal Kırmızı Et Konseyi seçimlerinde Başkan Ahmet Hacıince 58 üyenin tamamının oyunu alarak bu göreve yeniden seçildi.