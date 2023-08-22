Yola çıkarken dönüşü düşünmek/ hesaplamak…

Merkez Bankasının Kur Korumalı Mevduattan dönüş için pazar günü akşamı resmi gazetede yayınladığı tebliğ ile bankalardaki Kur Korumalı Mevduattan TL mevduatına kademeli dönülmesini istedi. BBC Türkçeye kararı değerlendiren bir Merkez Bankası yetkilisi, ”Bu kararın sürdürülebilir olması için bankaların mevduat faizlerini artırması çözüm olabilir” değerlendirmesini yaptı. Bazı ekonomistler, Merkez Bankasının Ağustos toplantısında PPK’da 250 baz puanlık bir artışa ihtiyaç olacağını belirtirlerken, karamsar yaklaşanlar, ”TL faizini düzeltmeden, havuzun dibindeki deliği tıkamadan bu karar işe yaramaz” yorumunu yaptılar.

Siyasiler arasında konuyla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,” Yüksek enflasyon ortamında bu karar dövize koşuş etkisine yol açar. KKM’ den çıkışın yol haritası gerçekçi olarak ortaya konmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasına 2021 yılının Aralık ayında başlandı. Hızlı döviz yükselişi ilk uygulama başlangıcında frenlerdi. Bu nedenle KKM uygulaması zaman içinde uzatılarak sürdürüldü.

Peki KKM’nin maliyeti ne oldu?

2022 yılında KKM maliyeti 92.5 milyar lira, 2023 yılının yedi ayında 59.5 milyar liralık bir yük oluştu.

Ağustos ayı itibariyle KKM’nin döviz olarak yükü ise 117 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ekonomistler Merkez Bankasının resmi gazetede yayınlanan tebliği ile KKM’den kademeli olarak çıkışın maliyetinin de 500-550 milyar liralık bir yüke neden olacağını hesaplıyorlar.

Peki, bundan nasıl bir ders çıkarmalıyız:

Rasyonel ekonomi politikaları uygulayacaklarını açıklayan ekonomi yönetimi, bundan böyle atacağı her adım için karar alırken, başlangıç adımıyla birlikle kararı sonlandırırken, çıkarken, atacağı adımları da belirleyen, bir yol haritası hazırlayarak yola çıkmalıdırlar. Ancak, o durumda belirsizliklerden kurtulup, şaşkınlığa düşmeden yola devam edebilirler…

Kurallı hareket ve ön üzed-rinegörülebilirlik için buna ihtiyat vardır. Bu İhtiyaç kamu yöneticileri gibi iş insanlarının yatırımcıların da yararına sonuç verecektir….

Günü sözü: Doğru yönetimde her başlangıç kararının bitiş kararı birlikte düşünülmesi gerekir….