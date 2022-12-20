YSK niye üzerine alındı?

CHP, Soylu’nun ‘açığa alma‘ açıklamasına Anayasayı hatırlatarak yanıt verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararı siyasetin gündemine oturdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararıyla ilgili, “İstinaf ve Yargıtay onaylarsa bir süreci daha var. Orada benim düşürebilme hakkım yok ama açığa alma hakkım var“ açıklamasına yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan geldi.

Anayasa'nın 127’nci maddesine göre, bir belediye başkanının ancak göreviyle alakalı bir suç sebebiyle görevden uzaklaştırılabileceğini belirten Torun, “Süleyman Soylu’ya ‘ahmak’ demenin, belediye başkanlığı göreviyle bir ilgisi, alakası yoktur. Şırnak’ta AK Partili iki belediye başkanı rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmaktan hapis cezası aldı. Onları niye açığa almadın? Meclis’te bunu sorduğumuzda, ‘O suçlar görevleriyle alakalı değil. Açığa alamam’ diyordun. Rüşvetçiyi savunuyorsun ama CHP’li olunca, ‘açığa alırım’ diyorsun“ dedi.

Kent Konseyleri Çalıştayı’nda konuyu gündeme taşıyan Torun, “Soylu, ‘Ben bu davanın tarafı değilim’ diyor. Ekrem İmamoğlu o sözleri bana söyledi diye dava açan sen değil misin? Sen bana söylendi diyorsun, hâkim YSK üyelerine hakaretten ceza veriyor. Hangisi şimdi? Biz sana söylendiğini biliyoruz. Ama YSK üyeleri bunu niye üzerine alındı onu da bilmek mümkün değil. Bir yandan; ‘YSK üyelerine söyledi’ diyorsun bir yandan da ‘Zihninde ben vardım’ diyorsun. Böyle bir tezadı ancak sen ifade edersin” diye konuştu.

16 milyon İstanbullunun iradesi mahkum edildi

Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, halkın iradesini hiçe sayan hukuksuz bir karar verildiğini ve 16 milyon İstanbullunun iradesinin talimatlı bir mahkeme kararı ile mahkûm edildiğini belirterek, “Herkesin bilmesi gerekir, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin arkasında hangi hastalıklı irade varsa bu kararın arkasında da aynı hastalıklı irade vardır. O zamanki irade kaybetmiştir, bu da kaybetmeye mahkumdur. Çünkü o günkü irade ne kadar korkaksa bugünkü irade de o kadar korkaktır” dedi.