Yüzde 20 KKM mi, yüzde 40 TL mevduatı mı?

Yolda yürüyorum. Bir çift çevirdi beni; “100 Bin TL paramız var KKM’de... Banka; KKM’de kalırsak %20 faiz veriyor, TL mevduata geçersek %40 öneriyor. Ne yapmalıyız?” Aslında birikimi olan hemen herkes için şimdilerde bu ayrım gündemde; %20 KKM mi, %40 TL mevduat mı? Sıkça sorulan soru bu.

Peki, yatırımcı için kur korumalıdan TL’ye dönmek mantıklı mı? Dolar kuru 27,58 TL. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre dolar kurunda yılsonu beklentisi 30 TL. Yani %8,7’lik kur artışı öngörülüyor. 100 bin lirası olan; yalnızca kur farkından dolayı 3 ayda 8.774 TL elde eder.

Kurun 30 TL’de olacağının garantisi yok. Üç ayda para %20 ile KKM’ye yatırılsa, faiz kazancı 4.986,30 TL olacaktır. 8.774 TL kur farkı geliri, 4986,30 liralık faiz kazancından daha büyük olduğu için KKM’ye para yatıranların kazancı; kur kazancına eşit olacaktır. Yani yatırımcı 3 ay için 8.774 lira almış olacak.

100 bin TL’nizi (92 günlük) 3 aylık %40 faize yatırdığınızda vade sonunda 109.578,08 TL olacaktır. 9.578,08 TL net kazanç. Yatırımcının burada karar vermesi gereken tutar; KKM ile 8,774 TL mi? Mevduat ile 9.578 TL mi? (Dolar kurunun piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu beklentisi 30 TL olduğu varsayımı ile) Kurun daha üst seviyelere çıkması halinde KKM çok daha cazip bir seçenek olarak öne çıkmakta.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Peki, KKM nasıl işliyor?

Mevduat faiz getirisi, kur artışından yüksek olduğunda; müşteri mevduat faizini elde ediyor. Kur artışı olmadığında müşteri direkt olarak mevduat faiziyle yetinmek durumunda. Kur artışı faiz getirisinden yüksek olduğunda; müşteri kendisine verilen faizin üzerine kur artış farkını alıyor.

Yatırımcı yüzde kaç faizle KKM’den vazgeçer?

Yatırımcının KKM’den vazgeçerek mevduata geçmesi, ancak enflasyon+5 puanla olacaktır. Yıllık enflasyon %61,53 iken %40 faizi tercih edenlerin sayısı düşük olacaktır. Kaldı ki hangi enflasyon? Eğer TÜİK ise insanlar buna güvenmiyor. ENAG’ın %130’luk enflasyonu üzerine 5 puan da herkese çok uçuk geliyor. Fakat enflasyonla mücadele edilmediği süreçte herkesin kendine göre bir gelecek enflasyon tahmini var ve kafalar hayli karışık.

not

NEREYE GİDİYORSUN EY MUDİ; DAHA KARPUZ KESECEKTİK…

Aslında Merkez Bankası’nın ürkek cesaretle(!) artırdığı faiz, negatif reel faizi azaltsa da ortadan kaldırmış değil. Her ne kadar TCMB Başkanı Gaye Erkan; bankalardan “mudilerinizi KKM’den liraya çevirin yoksa sizi düşük faizli kâğıda boğarım” talebi olsa da buna riayet eden yok gibi. Ayrıca İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, buna itiraz etmiş ve müşterilerin talebinin değerini hatırlatmıştı.

Enflasyon sağanağında KKM sahiplerine daha uygun bir dam altı önermediğiniz sürece neden şimdiki faiz+kur farkı konforunu terk etsinler? Arkadan enflasyon kovalarken ve TÜİK’in rakamlarına güven kalmamışken KKM’den neden çıkılsın ki…

Açıkçası bu faizlerle KKM, mevduatı kahvaltıda yer. Hem de üzerine fazladan kazanç ekleyerek… Yönetimin anlamadığı ve anlamak istemediği şu; insanları, beyanlarına inanıyor sanıyorlar. “Enflasyon şu olacak” denilince buna kandığımızı sanıyorlar. Oysa fena halde yanılıyorlar.

Her söylediğin yalanda, gerçeğe borçlandıklarını anlamadılar. Şimdi gerçek, gelip hakkını alıyor bu güven vermeyen beyanlardan… KKM de diyor ki; bir yere gittiğim yok, siz de kalın, daha karpuz kesecektik? Quo vadis ey mudi? Enflasyon hedefine inancın yoksa kıpırdama ve KKM’den ayrılma…