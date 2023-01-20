ZMD Başkanı Serhan Tınastepe Portekizli Parfois’i Türkiye’ye getirdi

Parfois, Portekiz’ in dünyaca ünlü kadın moda aksesuar markası… Takı, çanta, cüzdan, saat, güneş gözlüğü, şapka, kemer ve eşarp gibi ürün gruplarını ulaşılabilir fiyatlara müşterilerine sunuyor. Son dönemde kadın giyim ürünlerine de odaklanan Parfois, 1994 yılında Manuela Medeiros tarafından kuruldu. Portekiz medyasından edindiğim bilgilere göre o dönem 42 yaşında olan Medeiros, sık sık seyahat ettiği Londra’daki vitrinlerden ilham almış ve "tüm kadınlar için modaya erişimi demokratikleştirme” arzusuyla kendi işini kurmaya karar vermiş. İlk mağazayı açtıktan sonra büyük ilgi görmüş ve arkasından büyüme gelmiş. Parfois, bugün İspanya’dan Venezüela’ya, Mozambik’ten Filistin’e 80 ülkede 900’ün üzerinde mağazada müşterileriyle buluşuyor. 2010 yılından bu yana her yıl yüzde 20’nin üzerinde büyüme kaydediyor. Parfois’te hedef 2023 sonuna kadar 1.200 mağazaya ve 550 milyon euro ciroya ulaşmak…

Parfois; Portekiz dışında İspanya, İtalya ve Fransa’da kendi mağazalarıyla faaliyet gösteriyor. Diğer ülkelerde franchise yöntemini kullanıyor. Parfois, 2022 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarına da girdi. Markayı Türkiye’ye getiren isim ise Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe… Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanvekili ve TOBB Türkiye Perakende Meclisi Üyesi olan Tınastepe, Portekizli markayla perakende dünyasının yakından tanıdığı Suat Soysal ve Ahmet Sabih Dalyancıgil vasıtasıyla tanışmış. Tamamen bireysel bir yatırım yapan Tınastepe, iki duayen ismin önerisiyle Portekizli markayı Türkiye’ye getirmek için 2020 yılında pandeminin göbeğinde görüşmelere başlamış. 2022 yılının Mayıs ayında da imzalar atılmış.

Görüşmeler iki yıl sürdü, hedef yıl sonunda 10 mağazaya ulaşmak

Bu sürecin çok kolay olmadığını anlatan Serhan Tınastepe, şöyle devam ediyor: “Parfois, Portekiz’in bilinen tek global markası… Hikayesi güzel, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri olan bir marka. Çok tutkulu ve başarılı bir sahibi var. Türkiye’yi de çok iyi biliyor. Türkiye’den markayı çok isteyen olmuş, sanırım biz beşinci olduk. Ekonominin stabil olmaması yüzünden çekinceleri vardı, Türkiye pazarına girmek konusunda endişeleri vardı. En çok bu açıdan onu ikna etmek için uğraştık. Kıymetli insanlar aracı olunca, beni de tanıyınca ikna oldu ve el sıkıştık.”

Tınastepe, 2022’nin son iki ayında iki mağaza açtıklarını ekliyor. İstanbul’daki bu mağazalara Şubat ayında üçüncüsü eklenecek. Serhan Tınastepe, büyüme planlarını şöyle anlatıyor: “Bu işi büyütmek istiyoruz. Sadece İstanbul’dan ibaret olmak istemiyoruz. Çok yakında online sitemizde satışlara başlayacağız. Türkiye çapında markayı geliştirmek istiyoruz. Parfois, Türkiye’nin etrafındaki hemen her ülkede var. Akdeniz çanağında, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde çok başarılı bir marka. Türkiye’de de aynı başarıyı yakalayacağına inanıyoruz. Nitekim iki mağaza da çok büyük ilgi gördü tüketicilerden… ‘Online satışa ne zaman başlayacaksınız? Ankara’ya veya İzmir’e ne zaman geleceksiniz’ diye Türkiye’nin her yerinden çok sayıda talep alıyoruz. Bu doğrultuda yatırım planlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz 2023 yılı sonunda 10 mağazaya ulaşmak.”