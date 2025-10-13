  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. 44 yıllık dönem sona eriyor: MTV, ekranlara veda ediyor
Takip Et

44 yıllık dönem sona eriyor: MTV, ekranlara veda ediyor

Paramount Global, 31 Aralık 2025 itibarıyla beş MTV kanalını kapatacak ve geleneksel müzik televizyonu tarihe karışacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
44 yıllık dönem sona eriyor: MTV, ekranlara veda ediyor
Takip Et

Eğlence devi Paramount Global, 44 yıllık kesintisiz yayının ardından, kült bir kurum olan MTV’nin 31 Aralık 2025 itibarıyla kalıcı olarak kapatılacağını açıkladı.

Beş kanalın fişi çekilecek: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV ve MTV Live. Kapanış, önce İngiltere ve İrlanda’da başlayacak; ardından Fransa, Almanya, Avusturya, Polonya, Macaristan, Avustralya ve Brezilya’ya yayılarak gerçekleşecek.

Euronews'te yer alan habere göre karar, bu yıl Skydance Media ile birleşen Paramount Global’in agresif maliyet düşürme önlemlerinin bir parçası olarak alındı. Ancak bu hamle sadece finansal bir gerçeklik değil; aynı zamanda müzik hayranlarının dijital platformlara yönelmesiyle birlikte izleme alışkanlıklarının son yıllarda nasıl köklü bir değişim geçirdiğinin de göstergesi.

Gerçekten de sosyal medya ve yayın platformları arasındaki rekabet, televizyon kanallarının onlarca yıl boyunca sunduğu topluluk deneyimini gölgede bırakıyor. Artık müziği deneyimlemenin yolu daha kişiselleştirilmiş ve dijital.

MTV’nin kapanışı, 1981’de ABD’de başlayan pop kültürü mirasına da noktayı koyacak.

Emekli promosyonlarında son durum! Ekim ayında en yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...Emekli promosyonlarında son durum! Ekim ayında en yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 13 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 13 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Uzman isim açıkladı: Yumurtaya zam gelecek mi?Uzman isim açıkladı: Yumurtaya zam gelecek mi?Ekonomi
Olayın perde arkası | İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı bırakıldı?Olayın perde arkası | İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı bırakıldı?Spor

 

Kültür-Sanat
Dünyanın en ünlü tablosunun gizemi çözüldü! 'İnci Küpeli Kız'ın kim olduğu ortaya çıktı
'İnci Küpeli Kız'ın kim olduğu ortaya çıktı!
Haluk Akakçe atölyesi kapılarını sanatseverlere açtı
Haluk Akakçe atölyesi kapılarını sanatseverlere açtı
Boyner Yayınları’ndan güçlü iletişimin sırlarını anlatan yeni kitap: Süperiletişimciler
Boyner Yayınları’ndan güçlü iletişimin sırlarını anlatan yeni kitap: Süperiletişimciler
Sanatçı Niyazi Sayın hayatını kaybetti
Sanatçı Niyazi Sayın hayatını kaybetti
Tavşanlı ve Çatalhöyük’te tarihi keşif! Binlerce yıllık nohut ve ekmek kalıntısı bulundu
Tavşanlı ve Çatalhöyük’te tarihi keşif! Binlerce yıllık nohut ve ekmek kalıntısı bulundu
Ressam Bob Ross’un 30 tablosu açık artırmaya çıkıyor
Ressam Bob Ross’un 30 tablosu açık artırmaya çıkıyor