44 yıllık dönem sona eriyor: MTV, ekranlara veda ediyor

Eğlence devi Paramount Global, 44 yıllık kesintisiz yayının ardından, kült bir kurum olan MTV’nin 31 Aralık 2025 itibarıyla kalıcı olarak kapatılacağını açıkladı.

Beş kanalın fişi çekilecek: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV ve MTV Live. Kapanış, önce İngiltere ve İrlanda’da başlayacak; ardından Fransa, Almanya, Avusturya, Polonya, Macaristan, Avustralya ve Brezilya’ya yayılarak gerçekleşecek.

Euronews'te yer alan habere göre karar, bu yıl Skydance Media ile birleşen Paramount Global’in agresif maliyet düşürme önlemlerinin bir parçası olarak alındı. Ancak bu hamle sadece finansal bir gerçeklik değil; aynı zamanda müzik hayranlarının dijital platformlara yönelmesiyle birlikte izleme alışkanlıklarının son yıllarda nasıl köklü bir değişim geçirdiğinin de göstergesi.

Gerçekten de sosyal medya ve yayın platformları arasındaki rekabet, televizyon kanallarının onlarca yıl boyunca sunduğu topluluk deneyimini gölgede bırakıyor. Artık müziği deneyimlemenin yolu daha kişiselleştirilmiş ve dijital.

MTV’nin kapanışı, 1981’de ABD’de başlayan pop kültürü mirasına da noktayı koyacak.