  Ayşe Betil'in üçüncü kişisel sergisi "İz ile Düş Arasında Bir Yer" Ortaköy'de sanatseverlerle buluşuyor
Ayşe Betil'in üçüncü kişisel sergisi "İz ile Düş Arasında Bir Yer" Ortaköy'de sanatseverlerle buluşuyor

Sanatçı Ayşe Betil, 26 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında üçüncü kişisel sergisi “İz ile Düş Arasında Bir Yer” ile Ortaköy’deki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda sanatseverlerle buluşacak.

Yaklaşık 60 eserin yer aldığı sergide yağlı boya, kara kalem ve karışık tekniklerle hazırlanan çalışmaların yanı sıra özel deneyim alanları da bulunuyor. Sergi, sanatçının üretim sürecindeki çeşitliliği gözler önüne sererken izleyiciyi çok katmanlı bir yolculuğa davet ediyor.

Sanatçının kaleminden

Ayşe Betil, serginin çıkış noktasını şöyle ifade ediyor:

“Her resim ve her fotoğraf, hem bir şeyin izi hem de zihnimde kalan izlenimin bir yansımasıdır. Bakan göz ise sadece gördüğüyle kalmaz; iz, düşe dönüşür. İzler, benim elimden çıktı. Düş ise sizin içinizde oluşacak. Bu iki hâl arasında, hiçbir zaman sabitlenemeyen ve her bakışta değişen bir alan var; İz ile düş arasında bir yer…”

Üç deneyim alanı

Senden Sonra Alanı: Sanatçının önceki sergisiyle “Senden Sonra” kitabı arasında kurulan bağı izleyiciyle buluşturuyor. Kitaptaki öykülerden birinin kısa film uyarlaması projeksiyonla sergi alanına yansıtılacak.

Ayna Odası: Tamamı aynalarla kaplı bölüm, izleyiciyi kendi varlığıyla yüzleştiren yoğun bir deneyim sunuyor.

Yansımalar Alanı: Betil’in gündelik hayattan çektiği fotoğraflara ayrılan deneysel bölüm serginin sürprizlerinden biri.

Daha “Pop” bir atmosfer

Ayşe Betil, sanatı kendine ait bir oyun alanı olarak tanımlıyor. Önceki sergilere kıyasla bu sergide daha “pop” bir atmosfer hedeflediğini belirten sanatçı, izleyicilere yalnızca görsel çeşitlilik değil, aynı zamanda farklı duygusal katmanlar da vaat ediyor.
“İz ile Düş Arasında Bir Yer” sergisi, 26 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında Ortaköy’de sanatseverlerle buluşacak.

