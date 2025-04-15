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Hayatı film oluyor: Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Usta oyuncuyu kimin canlandıracağı belli olurken, filmde Müjde Ar ve Gazanfer Özcan'a hayat verecek isimler de belli oldu.

Haber Merkezi
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Hayatı film oluyor: Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu
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Gerçek adı Adela Özcan olan Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Adile Naşit’in hayat hikâyesini anlatan “Adile” filminin hazırlıkları sürüyor.

Mayıs ayında sete çıkması planlanan BKM imzalı filmi unutulmaz filmlerin yaratıcısı Çağan Irmak yönetecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hikâye ve senaryosu Nermin Yıldırım’a ait filmde Adile Naşit’i 2022’de Berlin Film Festivali’nde “En İyi Başrol Performansı”nda Gümüş Ayı Ödülü kazanan Meltem Kaptan canlandıracak.

1974 yılıyla açılan filmde Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul, Müjde Ar, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Itır Esen, Sevda Aktolga gibi ünlü isimler de canlandırılacak.

Oyuncu seçimi konusunda çok titiz davranıldığı ve bazı oyuncuların değiştirildiği konuşulan filmden ilk bilgilere göre usta tiyatrocu Gazanfer Özcan’ı torunu Tarık Ündüz canlandıracak, Müjde Ar’ı da Seda Bakan oynayacak.

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