Watsons Gençlik Festivali 3. kez gerçekleştirildi

Watsons Gençlik Festivali, bu yıl da müzik ve eğlenceyi Watsons deneyimi ile bir araya getirdi. Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'nde gerçekleşen festivalde konserler, DJ performansları, etkinlikler, eğlenceli oyunlar ve deneyim alanları ile gençler, Watsons deneyimini doyasıya yaşadı. Katılımcılar gün boyu kesintisiz devam eden birçok eğlenceli etkinlik ve oyunun ardından hediyeler kazandı.

Bu yıl festivalde sahne alan ve gençlerin yakından takip ettiği Gazapizm, Can Bonomo, Yaşlı Amca, Nova Norda ve Paptircem müzikleri ve muhteşem sahne şovlarıyla gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Müziğin ritmiyle dans eden ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden gençler, tüm gün süren etkinliğin keyfini çıkardı. Sakin geçen yaz aylarının ardından şehir hayatının yüksek temposuna dönüşü eğlenceyle karşıladı.

Gençler hem eğlendi, hem de birbirinden güzel hediyeler kazandı

Tüm gün çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Watsons Gençlik Festivali; Flormar, Maruderm, Nivea, P&G, Unilever, Morfose, Pastel, Colgate ve Duaderm gibi markaların etkinlik alanlarına da ev sahipliği yaptı. Gençlerin yakından takip ettiği ve yoğun ilgi gösterdiği markalar, keyifli etkinliklerle festivale renk kattı. Binlerce genç, bu alanlarda hem eğlenceli vakit geçirdi hem de birbirinden güzel hediyeler kazanma şansı yakaladı.

"3. Watsons Gençlik Festivali’nde 10.000’in üzerinde genci, sevdikleri sanatçılarla ve güçlü markalarla buluşturduk"

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, festivalle ilgili olarak, “Watsons Türkiye olarak bundan üç yıl önce perakende kozmetik sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Watsons Gençlik Festivali’ni hayata geçirdik. Bugün üç yıl önceki heyecan ve coşkuyla bir kez daha gençlerle bir araya gelmek ve onların enerjisine tanık olmak bizim için büyük bir mutluluk. 3. Watsons Gençlik Festivali’nde 10.000’in üzerinde genci, sevdikleri sanatçılarla ve güçlü markalarla buluşturduk. Gençler, bir yandan müziğin keyfini çıkarırken bir yandan da festival alanında yer alan markaların deneyim alanlarını ziyaret etti. Gençlerin yüksek enerjisi ve festivalimize gösterdikleri ilgi bu işe adım attığımız andan itibaren bizim en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Gelecek yıllarda da sunduğumuz unutulmaz festival deneyimini büyüterek gençlerle buluşmaya devam edeceğiz" dedi.

Üç yıldır düzenlenen, eğlence, müzik ve sürprizlerle dolu Watsons Gençlik Festivali, bir kez daha gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanarak her zaman hafızalarda kalacak anılarla dolu bir güne imza attı.