Özbekistan’da ‘iletişim ve sanat‘ buluşması

Canan SAKARYA

Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu ile Türk Dünyası 9. Belgesel Film Gösterimi Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun öncülüğünde, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TÜRKSOY, üniversiteler ile meslek örgütlerinin destekleri ile gerçekleştirildi.

Oturumda iletişim ve sanat temaları öne çıktı

Özbekistan Gazetecilik ve Kitle iletişim Üniversitesi ile Özbekistan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsünde düzenlenen toplantılara çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler, belgeselciler katıldı. İletişim ve sanat temalarının öne çıktığı oturumlar gerçekleştirildi. Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi’nde başlayan etkinlikte, Türk Dünyası 9. Film Festivalinin ödüllü filmlerinden Türkiye’den “İstiklal İçin İstikbalinden Vazgeçenler ”, Kırgızistan’dan “Kaya”, Özbekistan’dan “Surkhanarya”, İran’dan ‘Allah Lama ‘, Kazakistan’dan ‘Kültegin’, Türkiye’den “ Yaren” filmlerinin gösterimi yapıldı.

Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Senatosu tarafından Türk dünyasının birliği, kültürü, sanatı ve sinemasına verdiği katkılardan dolayı Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir’e, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şerzothan Kudrathoca tarafından Fahri Profesörlük ünvanı verildi. Törende konuşan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Demir, önümüzdeki dönemde de Türk dünyasının kültürel ve sanatsal işbirliği için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu kapsamında yapılan Türk Dünyası 9. Belgesel Film Gösteriminin dışında sinema bölümü öğrencileri için Özbekistan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsünde senaryo yazımı, kamera ve ışık teknikleri konusunda atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.