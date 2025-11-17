Ressam Bülent Borluk’tan Darüşşafaka Cemiyeti yararına sergi

Yaşamını sürdürdüğü Darüşşafaka Urla Rezidans’ta resim yapmaya devam eden sanatçı Bülent Borluk, Ankara’da “Australian Aboriginal Art / Cam Nokta Boyama Sergisi” ile sanatseverlerle buluşuyor. 17–28 Kasım tarihleri arasında Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ziyarete açılan sergide, Aborjin sanatından esinlenen eserleri yer alıyor.

Urla Rezidans’ta yaşamaya başladıktan sonra Aborjin sanatını cam üstüne noktalama boya tekniğiyle canlandırmaya başlayan Borluk, eserlerinde Avustralya yerlilerinin geleneksel motiflerinden ilham alıyor. Her biri cam üstüne akrilik boya ile noktalama tekniğiyle hazırlanan eserler hem geleneksel Aborjin estetiğini hem de sanatçının özgün yorumunu yansıtıyor.

Sergiden elde edilecek gelir Darüşşafaka’ya bağışlanacak

Yeni sergisi ile sanatseverlerle buluşacak olan Bülent Borluk, çalışmalarını şöyle anlatıyor:

‘’Avustralya’da geçen 25 yıllık çalışma hayatım sırasında, yerli halkın geleneksel sanatlarını inceleme fırsatı buldum. Bu eserler beni çok etkiledi. Bugüne kadar hayata geçirdiğim tüm eserlerimde ilham kaynağım oldu. Cam üstüne akrilik boyayla renklendirme yapıyorum; bu sayede Aborjinlerin boyama sanatını cam yüzeye renkli noktalarla taşıma yöntemini dünyada başka hiçbir örneğe benzemeyecek şekilde uygulayabiliyorum. Bu teknikle hazırladığım eserlerimi dört yıl önce Darüşşafaka yararına düzenlediğim sergimle sanatseverlerle paylaşmıştım. Şimdi yine aynı amaca hizmet etmek üzere yeni sergimde eserlerimden elde edilecek geliri Darüşşafaka’ya bağışlıyor ve tüm sanatseverleri sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum."