Seçkin Pirim'in Tosyalı iş birliğiyle ürettiği eserler, Contemporary Istanbul'un 20. edisyonunda

Sanatı yalnızca estetik bir ifade olarak değil; toplumsal dönüşümün, sürdürülebilir yaşamın ve kültürel mirasın taşıyıcısı olarak gören Tosyalı, sanatta ileri dönüşüm felsefesini yaratıcılıkla buluşturarak sanatçıları farklı platformlarda desteklemeyi sürdürüyor.

Sürdürülebilirliği merkezine alarak, 70 yılı aşkın köklü geçmişiyle “emek, değer, sabır ve malzemeyle dönüşüm” anlayışını benimseyen Tosyalı, Contemporary Istanbul ile başlattığı uzun soluklu iş birliğini 5. yılında yepyeni bir projeyle devam ettiriyor.

Çevreye saygılı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla öne çıkan yeşil çelik üreticisi Tosyalı, 24–28 Eylül 2025 tarihleri arasında Tersane İstanbul’da 20. edisyonu düzenlenen Contemporary Istanbul’da sanatçı Seçkin Pirim’in kariyerinde dönüm noktası niteliği taşıyan eserlerini Tosyalı standında sergileyecek.

Tersane İstanbul’da Tosyalı standına gelen ziyaretçiler, sanatçı Seçkin Pirim’in önemli eserlerini yakından görme fırsatı yakalayacaklar. Seçkin Pirim, pleksi, kâğıt, mermer ve alüminyum malzemelerini kullanarak neominimalist tarzda ürettiği yapıtlarındaki spontane formlarla dikkat çekiyor.

Seçkin Pirim’in kendi özüne dönüş yolculuğuna odaklanarak yenilenmeye ve dönüşmeye dair sorulara cevaplar arayan bakış açısı, kadim bir element olan demirin çağdaş dönüşümüne öncülük eden Tosyalı’nın yeşil çelik yolculuğuyla kesişerek bu iş birliğini daha da anlamlı kılıyor.

Tosyalı ve Contemporary Istanbul iş birliği 5’inci yılında

Sürdürülebilirliği en temel gündem maddesi olarak belirleyen Tosyalı, 2021 yılında Contemporary Istanbul ile uzun soluklu bir iş birliği başlattı. 2021’deki 16’ncı Contemporary Istanbul’da, “Türk Leonardo da Vinci” olarak kabul edilen, efsanevi heykeltıraş İlhan Koman sergisinin sponsorluğunu üstlenerek sürdürebilir sanat ve sanatta ileri dönüşüm konularında farkındalığın yükselmesine destek verdi. 2022’de ise dünyadan ve Türkiye’den alanında öncü sanatçıları, “Artist in Residence (Sanatçı Misafir Programı)” kapsamında Contemporary Istanbul’da ağırladı. Sanatçılar, Tosyalı’nın Osmaniye’deki tesislerini ziyaret ederek eserlerini yapacakları malzemeleri seçtiler. Sanatçıların kullanılmış ve hurdaya ayrılmış demir-çelik malzemelerden ürettikleri heyecan verici eserler, Eylül ayında gerçekleşen 17. Contemporary Istanbul’da sanatseverlerle buluştu. 2023’te iki farklı alana destek vererek katılım sağlayan Tosyalı, iş birliği çerçevesinde Contemporary Istanbul’un 18. edisyonunda, The Yard by TOSYALI ve Heykeltıraş Varol Topaç’ın çelik üretim atıklarından ileri dönüşüm tekniği ile yarattığı eserlerle yerini aldı. Dış mekan heykel, video ve enstalasyonlardan oluşan The Yard, Marc Oliver Wahler küratörlüğünde gerçekleşti. Endüstriyel nesnelerin büyüleyici sanat eserlerine dönüştüğü sergi, çevreyle etkileşim içinde dinamik bir şekilde izleyiciyle buluştu. Sergide ayrıca 5 uluslararası sanatçının eserine de yer verildi. Tosyalı, geçen yıl gerçekleştirilen Contemporary Istanbul’un 19. Edisyonunda ise sanatçı Osman Dinç’in çeliği bir sanat eserine dönüştüren “Bir Dünya Hikayesi” sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Tosyalı ayrıca bu yıl, Contemporary Istanbul tarafından düzenlenen CI BLOOM'un 4. edisyonunun stratejik partneri ve sanatçı Kazım Karakaya’nın alüminyum ve demir malzemelerden ürettiği eserlerinin yer aldığı serginin de partneri oldu.

Contemporary Istanbul'un 20. edisyonu, Tersane İstanbul'da başlıyor

Türkiye'nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'un 20. edisyonu, 24–28 Eylül 2025 tarihleri arasında Akbank ana partnerliğinde Tersane Istanbul’da gerçekleşecek. Bu yıl, SIGG Sanat Vakfı koleksiyonuna ev sahipliği yapacak olan Contemporary Istanbul, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kurum ve markalarıyla birlikte sanatı geniş kitlelere ulaştıran projelere de imza atacak.

Fuarın 20. edisyonunda ayrıca Brooklyn Müzesi, Guggenheim Müzesi, MoMA ve Metropolitan Sanat Müzesi’nin yanı sıra New York, Seattle ve Kaliforniya’da bulunan çeşitli özel koleksiyonerler konuklar arasında yer alıyor.

Focus America kapsamına ek olarak, Contemporary Istanbul aynı zamanda Ontario Sanat Galerisi, Toronto Sanat Bienali, Kanada Ulusal Galerisi, Montreal Güzel Sanatlar Müzesi ve MAC Montreal ile koleksiyonerler, küratörler ve sanat profesyonelleri için de yeni iş birliklerine ev sahipliği yapacak.