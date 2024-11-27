Tuna Kiremitçi hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...

Ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede üç gün tedavi gören ünlü isim sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"Ufak bir direkten dönüş yaşadık"

Kiremitçi "Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soranlar da sağ olsunlar. Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam." ifadelerini kullandı.