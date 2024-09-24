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Türk Tuborg’un desteğiyle gençler sanatla buluşuyor

“Genç Salı”, İstanbul Modern’de başlıyor. Türk Tuborg’un desteğiyle her salı günü, 18-25 yaş aralığındaki gençler 10.00-14.00 saatleri arasında İstanbul Modern’i ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. 24 Eylül’den itibaren başlayacak etkinlik çerçevesinde gençler, aynı gün gerçekleşen atölye ve söyleşilere de katılabilecek.

Haber Merkezi
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Türk Tuborg’un desteğiyle gençler sanatla buluşuyor
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İstanbul Modern, Türk Tuborg’un desteğiyle gençleri her salı ücretsiz ‘sanat ziyaretine’ davet ediyor. Proje kapsamında her salı günü 18-25 yaş aralığındaki sanatseverler 10.00-14.00 saatleri arasında İstanbul Modern’i deneyimleyebilecek. Ayrıca genç sanatseverler, her ayın bir salı günü organize edilen sanatçıların atölyelerine ve söyleşilerine de katılabilecek.

Sanatın birleştirici gücüyle bir araya geldik

İstanbul Modern’le uzun yıllara dayanan bir iş birliği içinde olduklarını belirten Türk Tuborg CEO’su Damla Birol, “Hem ülkemizden hem de dünyadan birçok önemli sanatçıyı ve eserlerini bizlerle buluşturan İstanbul Modern’le ortak çalışmalarımızı ara vermeden çoğaltmaya devam ettiğimiz için çok mutluyuz. 2015 yılından bu yana 9 yıldır gururla desteklediğimiz İstanbul Modern Sinema ile başlayan ve sosyal etkiyi beslemeyi sürdüren partnerliğimiz, bugün ‘Genç Salı’ projesiyle katlanarak büyümeye devam ediyor. Sanatın birleştirici gücüyle her salı günü gençlerimizi İstanbul Modern’e bekliyor, onların heyecanına ortak olmayı diliyoruz,” dedi.

Melikşah Altuntaş gençlerle buluşuyor

“Genç Salı” kapsamında ayda bir kez düzenlenecek sinema buluşmalarının 24 Eylül tarihindeki ilk konuğu, yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş olacak. Yönetmen ve oyuncu Okan Urun’un moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide Altuntaş, yazar ve yönetmen karakterlere odaklanan filmleri masaya yatıracak. Film içinde film, sette geçen filmler ve deliren senaristler gibi pek çok başlığın ele alınacağı söyleşiye, 18–25 yaş arası müze ziyaretçileri ücretsiz olarak katılabilecek.

Tarihte bugün: 24 EylülTarihte bugün: 24 EylülYaşam

 

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