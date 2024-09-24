Koluman’ın soğutuculu dolap projesi Almanya’da inovasyon ödülüne aday

MERSİN / EKONOMİ

Koluman Otomotiv, 17-22 Eylül tarihleri arasında Almanya Hannover’de düzenlenen IAA Transportation Fuarı'nda Avrupa pazarı için tasarlanan treyler ürünlerini tanıttı.

Koluman'ın standı yeşil dönüşüm temasıyla büyük beğeni toplarken, lansman toplantısında lojistik sektörünün temsilcileriyle bir araya gelen Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, yürüttükleri projelerle ilgili bilgiler verdi.

Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularının stratejik öncelikleri arasında yer aldığını belirten Kaan Saltık, “Türkiye’de karbon doğrulaması yapan ilk otomotiv şirketi olmamız, sektördeki öncü rolümüzün en önemli göstergelerinden biridir. Yeşil Kaizen ve Green Team gibi girişimlerimizle çevre dostu üretim süreçlerini sürekli iyileştiriyoruz. Bu projeler hem operasyonel verimliliğimizi artırıyor hem de karbon ayak izimizi azaltmamıza katkı sağlıyor” dedi.

Soğutuculu dolaplar konforu artırıyor

Öte yandan güneş enerjisiyle çalışan soğutuculu gıda saklama dolaplarıyla inovasyon ödülüne aday gösterildiklerini bildiren Koluman Otomotiv Genel Müdürü Cengiz Adak “Treyler ürünlerinde sektöre yenilikçi çözümler sunuyoruz. Römorklarımıza entegre ettiğimiz soğutuculu gıda saklama dolapları, sektörün önemli bir sorununa çözüm getiriyor. Yalıtımsız dolaplarda sıcak havalarda gıdaların bozulma riski yüksekti. Ancak güneş enerjisi panelleriyle çalışan bu yeni sistem sayesinde yiyeceklerin tazeliği korunuyor” diye konuştu.