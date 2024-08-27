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Türkiye'nin Oscar adayı, Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi oldu

Zeki Demirkubuz’un yönettiği ’Hayat’ filmi, Oscar Ödülleri’nde Türkiye’nin adayı olarak belirlendi.

İHA
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Türkiye'nin Oscar adayı, Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi oldu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye’nin ‘En İyi Uluslararası Film Oscar’ adayı Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini yaptığı ‘Hayat’ adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize Oscar yolculuğunda başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

'Hayat' filminin konusu nedir?

Babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran’ın onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu pek umursamasa da giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran’la yüzleşmeye karar verir.Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul’a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.

'Hayat' filminin oyuncuları kimler?

Miray Daner - Hicran 

Aydın Doğu Demirkol - Yılmaz

Melis Birkan - Hicran'ın annesi

Burak Dakak - Rıza

Cem Davran - Orhan

Umut Kurt - Mehmet

'Hayat' filmi nerede çekildi?

Filmin çekimleri Sinop ilinde gerçekleştirildi.

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