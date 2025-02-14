ABD'de sanayi üretimi beklentinin üzerinde büyüdü

ABD'de sanayi üretimi ocak ayından beklentilerden üzerinde büyüdü. Aralık ayında yüzde 1,0 büyüyen ve ocak ayında yüzde 0,3 büyümesi beklenen sanayi üretimi yüzde 0,5 arttı.

ABD'de yıllık sanayi üretimi yüzde 2,0 arttı.

Ocak ayında kapasite kullanımı oranı da yüzde 77,7 olan beklentileri aşarak yüzde 77,8 oldu. Aralık ayı kapasite kullanım oranı yüzde 77,6'dan yüzde 77,8'e revize edildi.

İmalat sektöründe üretim ocak ayında yüzde 0,1 düştü. Beklenti yüzde 0,1 artış olacağı yönündeydi. Aralık ayı için yüzde 0,6 olarak açıklanmış olan artış oranı yüzde 0,5 olarak revize edildi. İmalat sektöründe yıllık üretim yüzde 1,0 artış gösterdi.

Otomobil ve parçaları hariç tutulduğunda sanayi üretimi ocak ayında aralık ayına göre yüzde 0,8 arttı.