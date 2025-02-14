  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de sanayi üretimi beklentinin üzerinde büyüdü
Takip Et

ABD'de sanayi üretimi beklentinin üzerinde büyüdü

ABD’de sanayi üretimi ocakta beklentilerin üzerinde yüzde 0,5 artarken, kapasite kullanım oranı da yükseldi. İmalat sektörü ise daralma sinyali verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de sanayi üretimi beklentinin üzerinde büyüdü
Takip Et

ABD'de sanayi üretimi ocak ayından beklentilerden üzerinde büyüdü. Aralık ayında yüzde 1,0 büyüyen ve ocak ayında yüzde 0,3 büyümesi beklenen sanayi üretimi yüzde 0,5 arttı.

ABD'de yıllık sanayi üretimi yüzde 2,0 arttı.

Ocak ayında kapasite kullanımı oranı da yüzde 77,7 olan beklentileri aşarak yüzde 77,8 oldu. Aralık ayı kapasite kullanım oranı yüzde 77,6'dan yüzde 77,8'e revize edildi.

İmalat sektöründe üretim ocak ayında yüzde 0,1 düştü. Beklenti yüzde 0,1 artış olacağı yönündeydi. Aralık ayı için yüzde 0,6 olarak açıklanmış olan artış oranı yüzde 0,5 olarak revize edildi. İmalat sektöründe yıllık üretim yüzde 1,0 artış gösterdi.

Otomobil ve parçaları hariç tutulduğunda sanayi üretimi ocak ayında aralık ayına göre yüzde 0,8 arttı.

ABD'de perakende satışlar beklenenden fazla düştüABD'de perakende satışlar beklenenden fazla düştüKüresel Ekonomi

 

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri geçen ay yükseldiABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri geçen ay yükseldiKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Rus ekonomisinde "yumuşak iniş" hedefleniyor
Rus ekonomisinde "yumuşak iniş" hedefleniyor
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri geçen ay yükseldi
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri geçen ay yükseldi
ABD'de perakende satışlar beklenenden fazla düştü
ABD'de perakende satışlar beklenenden fazla düştü
Suriye Merkez Bankası’na Rusya'dan miktarı “bilinmeyen” para gönderildi
Suriye Merkez Bankası’na Rusya'dan miktarı “bilinmeyen” para gönderildi
AB'den ABD'ye misilleme uyarısı: Gümrük vergilerine derhal karşılık verilecek
AB'den ABD'ye misilleme uyarısı: Gümrük vergilerine derhal karşılık verilecek
Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Ruble değer kaybetti
Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Ruble değer kaybetti