ABD’den Çin’e ağır yaptırım hamlesi! Hapis ve ağır cezalar yolda

ABD, Çin’in yapay zeka teknolojilerine karşı düğmeyi bastı. Senatör Josh Hawley tarafından sunulan yasa tasarısı, ABD'de Çin menşeli yapay zeka kullanımını tamamen yasaklamayı amaçlıyor.

20 yıla kadar hapis cezası yolda

Fox News’in haberine göre, DeepSeek gibi Çin merkezli yapay zeka uygulamalarını kullanan bireyler 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Şirketler için de cezalar 100 milyon dolara kadar çıkabilecek.

ABD ulusal güvenlik riski olarak görüyor

ABD, Çin'in yapay zeka alanındaki ilerleyişini ulusal güvenlik riski olarak değerlendiriyor. Tasarı, teknoloji sektöründe büyük yankı uyandırırken, Nvidia gibi dev şirketlerin piyasa değerinde milyarlarca dolarlık kayıplara yol açtı. ABD’li teknoloji devleri, tasarının sektöre zarar verebileceği konusunda uyarıyor.