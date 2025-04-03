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ABD'nin dış ticaret açığı azaldı

ABD'nin dış ticaret açığı şubatta yüzde 6,1 daraldı. Ülkenin ihracatı şubatta aylık bazda yüzde 2,9 artarken, ithalatı yatay seyir kaydetti.

Haber Merkezi
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ABD'nin dış ticaret açığı azaldı
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ABD'nin dış ticaret açığı, şubatta aylık bazda yüzde 6,1 azalışla 122,7 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,1 azalarak 122,7 milyar dolara indi. Bu dönemde dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi 122,5 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin dış ticaret açığı, ocak ayında 130,7 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti.

Ülkenin ihracatı şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,9 artarak 278,5 milyar dolara ulaştı. İthalat ise aynı dönemde neredeyse değişim kaydetmeyerek 401,1 milyar dolarla rekor seviyeye yakın seyretti.

AB'ye karşı mal ticareti açığı 30 milyar doları aştı

ABD'nin bu dönemde Avrupa Birliği'ne (AB) karşı verdiği mal ticareti açığı 30,9 milyar dolar olurken, Çin'e 26,6 milyar dolar mal ticareti açığı verildi.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, İsviçre (18,8 milyar dolar), Meksika (16,8 milyar dolar), İrlanda (14 milyar dolar), Vietnam (12,4 milyar dolar), Tayvan (8,7 milyar dolar), Almanya (8,1 milyar dolar), Kanada (7,3 milyar dolar), Hindistan (5,6 milyar dolar), Japonya (5,2 milyar dolar), İtalya (5,1 milyar dolar), Güney Kore (4,5 milyar dolar), Malezya (3,1 milyar dolar), Avustralya (2,1 milyar dolar), Fransa (1,5 milyar dolar), Singapur (1,1 milyar dolar) ve İsrail (700 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin ticaret fazlası verdiği partnerleri ise Güney ve Orta Amerika (4,8 milyar dolar), Hollanda (4,1 milyar dolar), Birleşik Krallık (3,4 milyar dolar), Hong Kong (2,4 milyar dolar), Belçika (800 milyon dolar), Brezilya (400 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (200 milyon dolar) oldu.

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