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ABD’ye akıllı telefon ihracatında Hindistan, Çin’i solladı

Küresel tedarik zincirlerinde kartlar yeniden dağıtılıyor. Hindistan ABD'ye akıllı telefon satışında Çin’i tahtından etti. Hindistan yeni üretim üssü olarak öne çıkarken, Çin’in payı yüzde 61'den yüzde 25'e geriledi.

Haber Merkezi
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ABD’ye akıllı telefon ihracatında Hindistan, Çin’i solladı
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Hindistan’dan ABD’ye yapılan akıllı telefon ihracatında büyük bir sıçrama yaşandı. Araştırma şirketi Canalys'e göre Hindistan'da üretilen akıllı telefonlar, ABD'nin ikinci çeyrekte ithal ettiği cihazların %44'ünü oluşturarak geçen yılki %13'lük orana göre önemli bir artış gösterdi. 

Çin’in tahtı sallanıyor

Aynı dönemde Çin’in ABD pazarındaki payı ise dramatik bir düşüş yaşadı. Çin'de üretilen ABD akıllı telefon sevkiyatlarının payı Nisan-Haziran döneminde %25'e gerilerken, bu oran bir önceki yıl %61'di. 

Küresel üretim haritası yeniden şekilleniyor

Canalys, Hindistan'da üretilen toplam akıllı telefon hacminin bir önceki yıla kıyasla yüzde 240 artış gösterdiğini belirtirken, uzmanlar bu gelişmeyi yalnızca bir pazar kayması değil, aynı zamanda küresel üretim haritasının yeniden şekillenmesi olarak yorumluyor.

Çin'de bir elektronik üreticisi olan Agilian Technology'nin CEO'su Renauld Anjoran, "Hindistan için planımız olabildiğince hızlı ilerliyor" dedi.

Bu değişimle, Hindistan’ın küresel teknoloji üretiminde yeni bir merkez haline gelme yolunda güçlü adımlarla ilerlediği yorumları yapılıyor.

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