Yatırım devi Fidelity’den yıl sonu altın senaryosu! Yeni zirve yolda

Yatırım şirketi Fidelity International ons altında yeni senaryosunu açıkladı. Yatırım devinin yeni altın tahminine göre, Fed'in faiz indirimlerine yönelmesi, ABD dolarının zayıflaması ve küresel merkez bankalarının altın rezervleri oluşturmaya devam etmesiyle altın önümüzdeki yılın sonuna kadar ons başına 4.000 dolara yükselebilir.

Fed tarafından gelen güvercin sinyaller altını destekleyecek

Fidelity'de çoklu varlık fonu yöneticisi olan Ian Samson, firmanın değerli metal üzerinde yükselişini sürdürdüğünü ve bazı çapraz varlık portföylerinin altın tahsisatlarını geçen yıl yüzde 5'ten iki katına çıkardığını söyledi.

Samson verdiği bir röportajda "Daha güvercin bir Federal Rezerv için daha net bir yol gördük," dedi ve Ağustos ayındaki piyasa oynaklığının da çeşitlendirme için daha güçlü bir durum yarattığını belirtti.

Altın 2025’te yüzde 25 yükseldi

Altın, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gerilimler de dahil olmak üzere jeopolitik riskler ve güçlü merkez bankası talebiyle 2025 yılında yüzde 25'in üzerinde yükseldi. Metal son zamanlarda 3.310 dolar civarında dar bir aralıkta işlem görse de, uzun vadeli ekonomik ve politika belirsizliği tarafından desteklenmeye devam ediyor.

Trump politikaları en büyük endişe kaynağı

Samson, Trump'ın ABD ekonomisinin yüzde 11'ine uygulayacağı yüzde 15'lik gümrük vergisini önemli bir endişe kaynağı olarak gösterdi. "Bu oldukça iyi bir vergi artışı. Bunun ekonomiyi yavaşlatmasını beklersiniz," diyerek Fed'in gevşeme eğilimini güçlendirdi.

Altın tahmini Goldman Sachs'ın senaryosu ile uyumlu

Yükseliş görünümü, 4.000 dolara tırmanma potansiyeli gören Goldman Sachs'ın tahminlerini de yansıtıyor. Ancak Citigroup daha temkinli bir duruş sergileyerek fiyatların daha düşük olacağını öngörüyor.

“Altın aşırı gerilemekten uzak”

Altını cazip bir hedge olmaya devam ediyor. Samson, "Geçmiş boğa piyasalarına bakarsanız, altın tam hızında ve aşırı gerilmekten uzak" ifadelerini de kullandı.