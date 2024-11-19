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Avrupa ABD’nin istikrarsızlık ve ekonomik etkilerinden korkuyor

ABD'de siyasi istikrarsızlığın artmasından ve uluslararası ekonomik ilişkilerin kötüleşmesinden korkuluyor.

Haber Merkezi
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Avrupa ABD’nin istikrarsızlık ve ekonomik etkilerinden korkuyor
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Ekonomi uzmanları arasında yapılan son küresel ankete göre, özellikle ABD'den katılımcılar siyasi istikrarsızlığın artmasından ve uluslararası ekonomik ilişkilerin kötüleşmesinden korkuyor.

Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (ifo) araştırmacısı Niklas Potrafke, "ABD'li ekonomi uzmanları bir yıldır çok kötümser. Kendi ülkelerinin siyasi açıdan daha istikrarsız hale geleceğinden diğer ülkelerdeki uzmanlardan çok daha fazla endişe duyuyorlar” dedi.

Dünyanın diğer bölgelerindeki katılımcılar ülkelerindeki siyasi istikrarda bir iyileşme gözlemlerken (+10), ABD'li uzmanlar önemli bir kötüleşme görüyor (-22).

Potrafke, “Siyasi belirsizlikler yatırımlar için bir risktir ve ekonomik büyümede düşüşe yol açabilir” diye konuştu.

Üç aylık anketi yorumlayan Potrafke, ABD için siyasi istikrar değerlendirmelerinin bir yıldır sürekli olarak olumsuz olduğunu belirtti ve “Politikacıların acil sorunlara ortak çözümler bulamaması küreselleşmenin temelini sarsabilir” dedi.

Buna ek olarak, ABD'de ankete katılan uzmanların yüzde 48'i ABD ticaret politikasında korumacılığın artmasını, yani diğer şeylerin yanı sıra tarifeler yoluyla ticari faaliyetlerin kısıtlanmasını bekliyor. Potrafke, “Kendilerini uluslararası ticaretten soyutlayan ülkeler, yüksek düzeyde küreselleşmiş ülkelere göre daha yavaş büyüyor” değerlendirmesini de yaptı.

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