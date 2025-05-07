Çin Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık ve faiz adımı

Çin MB, 8 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 7gün vadeli ters repo faiz oranı yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e indirildi. Bunun yanı sıra bankaların ztorunlu karşılık oranının 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 50 baz puan düşüreceğini duyurdu.

Zorunlu karşılık oranlarından yapılan indirim, finansal sisteme yaklaşık bir trilyon yuan, yani 139 milyar dolar likidite sağlayacak ve bankaların daha fazla kredi vermesine olanak tanıyacak. Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını en son Eylül 2024'te düşürmüştü.

Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng düzenlediği basın toplantısında, Çin Halk Bankası'nın hem politika faiz oranlarını hem de parasal araçların faiz oranlarını düşüreceğini söyledi.

Borçlanma maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan son adımlar, Pan tarafından özetlenen 10 önlem arasında yer alıyor ve bu önlemler arasında bir dizi yeniden kredi verme aracı ve politika bankaları için kredi faiz oranlarının düşürülmesi de bulunuyor. Pan, RRR indiriminin uzun vadeli likiditede yaklaşık 1 trilyon yuan (139 milyar $) serbest bırakacağını söyledi.

Pan, PBOC'nin yeniden borç verme ve rehinli ek borç verme olanaklarının faiz oranlarını 0,25 puan düşüreceğini söyledi.

Pan ayrıca, devlet destekli bir ipotek kredisi kuruluşu olan ülkenin konut ihtiyat fonu kapsamındaki ipotek oranlarının 0,25 puan düşürüleceğini ve beş yıldan uzun vadeli krediler için oranın mevcut %2,85'ten %2,6'ya düşeceğini söyledi.