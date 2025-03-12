Avustralya, 'haksız bulduğu' ABD'nin çelik ve alüminyum vergisine misilleme yapacak mı?

Albanese, ABD'nin ülkesine vergi muafiyeti tanınması için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Başkan Donald Trump yönetiminden 2018'de vergi muafiyetinin sağlanması birkaç ayı bulurken Albanese, "ABD ile ilişkisi ne olursa olsun hiçbir ülkeye muafiyet tanınmayacağı önceden bildirilmişti. Trump yönetiminin böyle bir karar alması tamamen haksızdır" dedi.

Albanese, gümrük vergileri ve artan ticari gerilimlerin ekonominin kendi kendine zarar vermesinin bir biçimi ve daha yavaş büyüme ve daha yüksek enflasyon sebi olduğuna işaret ederek "Bunların bedeli tüketiciler tarafından ödenmektedir. İşte bu nedenle Avustralya ABD'ye karşılıklı gümrük vergisi uygulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD tüm çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini resmi olarak yüzde 25'e yükseltirken Avustralya'yı muaf tutmama kararı, Trump ile 2018 muafiyeti sağlayan eski Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull arasındaki tartışmanın ardından açıklandı.

Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Turnbull'u zayıf ve etkisiz bir lider olmakla suçlayarak "O harika ülkeyi her zaman 'geriden' yöneten Avustralya'nın eski Başbakanı Turnbull, Çin'de neler olup bittiğini asla anlamadı ve bunu yapabilecek kapasitesi de yoktu" eleştirisinde bulundu.

Turnbull ise Bloomberg'e verdiği demeçte Çin'in Trump'tan büyük bir avantaj sağlayacağı yorumunu yaparak "Benim tahminim Başkan Şi'nin Trump'ın tam tersi olmayı hedefleyeceği yönünde. Trump'ın kaotik olduğu yerde o tutarlı olacak. Trump'ın kaba ve küfürbaz olduğu yerde o saygılı olacak. Trump'ın dengesiz olduğu yerde o tutarlı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Başbakan Turnbull, böylelikle, Çin'in ülkeler arasında güven tesis edeceği ve Çin'i daha cazip bir ortak olarak görecek pek çok ülke de olacağını dile getirmişti.

Trump, geçen ay yaptığı açıklamada ise ABD ile serbest ticaret anlaşması ortağı olan Avustralya için bir vergi muafiyeti düşündüğünü söylemişti.