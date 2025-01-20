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BofA’dan yetenek tutma hamlesi! 1 milyar dolarlık çalışan prim planını devreye alıyor

Bank of America (BofA) yetenekli çalışanlarına kaynak aktarmaya devam ediyor. ABD devinden en iyi çalışanları elde tutmak için kritik Wall Street hamlesi geldi. Banka, 1 milyar dolarlık çalışan prim planını devreye alıyor.

Haber Merkezi
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BofA’dan yetenek tutma hamlesi! 1 milyar dolarlık çalışan prim planını devreye alıyor
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Bank of America, güçlü bir 2024 dördüncü çeyreğinin ardından çalışanlarını 1 milyar dolarlık hisse senediyle ödüllendiriyor.

Hisse senedi ödülleri, şirketin iş gücünün yüzde 97'sini kapsayan ve yılda 500.000 dolara kadar kazanan çalışanlara verilecek.

ABD devinden yetenekli çalışanlarına kaynak aktarımı

Bu plan, hisse senedi bazlı ikramiyelerin sekizinci yılını işaret ediyor. 2017'den bu yana uygulanan stratejik programın toplamını 5,8 milyar dolara çıkarıyor.

Bank of America, 2024 için 27,1 milyar dolar net gelir elde etti, bu yüzde 2,3'lük bir artış anlamına geliyor.  

Kritik Wall Street hamlesi

ABD devi, teknolojiye ve yeteneğe kaynak aktarmaya devam ediyor. Bankanın, en iyi çalışanları elde tutmak için devreye aldığı plan Wall Street hamlesi olarak değerlendiriliyor. 

Goldman Sachs da hisse ödülü vermişti

Geçtiğimiz hafta Goldman Sachs CEO David Solomon ve Başkan John Waldron'a 2029'a kadar liderliklerini garantilemek için 80 milyon dolarlık hisse senedi ödülü vermişti. Bank of America da bu yıl asgari ücretini saatlik 25 dolara çıkararak çalışan sadakatine odaklandığını gösterdi.

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