Chicago Fed Başkanından 'faiz' açıklaması: Beklenenden uzun sürebilir

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, faiz oranlarının 12-18 ay içinde “biraz daha düşük” olmasını beklediğini ancak ekonomik belirsizlik nedeniyle bir sonraki indirimin beklenenden daha uzun sürebileceğini söyledi.

Goolsbee, FT'ye verdiği demeçte, piyasaların daha yüksek enflasyonu hesaba katmaya başlaması halinde bunu politika oluşturma kararları için “büyük bir kırmızı bayrak endişe alanı” olarak göreceğini söyledi.

Goolbee, “Benim görüşüme göre havada toz varken, belirsizlikle karşılaştığınızda ‘bekle ve gör’ doğru yaklaşımdır” dedi.

Fed politika yapıcıları Mart ayı başında merkez bankasının gösterge faiz oranını yüzde 4,25-4,50 aralığında bırakmış ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir noktada düşürmeyi beklediklerinin sinyalini vermişlerdi.