Çin'de son 4 yılın en büyük nakit enjeksiyonu

Çin Merkez Bankası bugün açık piyasa işlemlerinde tahvil ters repoları yoluyla yaklaşık 5 yılın en büyük günlük nakit enjeksiyonunu gerçekleştirdi.

Çin MB (PBOC) yaptığı açıklamada, vadesi gelen orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) ve vergi ödemeleri gibi faktörleri dengelemek için 981 milyar yuan değerinde 7 günlük ters repo gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bugün 1,45 trilyon yuan değerinde MLF kredisinin vadesi dolacak.

Çin verileri büyümenin hızlanabileceği görüşünü destekliyor

Goldman Sachs ekonomistleri, Çin'in Ekim ayı faaliyet verilerinin özellikle tüketimde olmak üzere büyüme ivmesinde kademeli bir iyileşmeye işaret ettiğini bildirdiler.

Perakende satışlar piyasa beklentilerini aşarken, sanayi üretimi ve sabit varlık yatırım verilerinin hafifçe ıskalandığı belirten Goldman Sachs, ankete göre işsizlik oranlarının Ekim ayında Eylül ayına göre azaldığına da dikkat çekti.

"Bu durum, GSYH'deki ardışık büyümenin 3. çeyrekten 4. çeyreğe hızlanabileceği görüşünü destekliyor" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, bununla birlikte, Trump yönetimindeki ABD gümrük vergilerinin potansiyel etkisi göz önüne alarak Çin 2025 GSYİH büyüme tahminini %4,7'den %4,5'e düşürdüklerini hatırlattı.

Goldman Sachs, 2025 yılında politika gevşemesinin devam etmesini beklemekle birlikte, özellikle mali ve emlak cephelerinde talep yönlü önlemlerin teşviklerin etkinliği açısından kilit öneme sahip olduğuna inanıyor.

Mali gevşeme olmazsa harcamalardaki artış kısa ömürlü olur

Capital Economics ekonomisti Zichun Huang, Çin ekonomisinin 4. çeyreğin başında beklenenden daha güçlü tüketici harcamaları sayesinde daha da iyileştiğini savundu.

Huang, daha hızlı mali harcamaların önümüzdeki aylarda faaliyette devam eden “döngüsel toparlanmayı” destekleyeceğini öngördü. Ancak ekonomist, gelecek yıl önemli bir mali gevşeme olmadığı sürece bu artışın kısa ömürlü olacağını ve bunun da pek olası görünmediğini de vurguladı.

Huang, “Önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren ekonominin yeniden yavaşlamaya başlayacağını düşünüyoruz ve bu noktada Çinli üreticiler de Trump ile ikinci bir ticaret savaşının ek rüzgarıyla karşı karşıya kalacak” dedi.