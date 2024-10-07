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Çin’den yeni teşvik paketi bekleniyor

UBS, “Çin 1,5-2,0 trilyon yuan büyüklüğünde bir mali paket açıklayabilir” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Çin’den yeni teşvik paketi bekleniyor
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UBS ekonomistlerine göre Çin, yakın vadede 1,5 trilyon CNY ile 2 trilyon CNY arasında mütevazı bir mali paket açıklayabilir.

Bu paketin hanehalkı ve şirketlerin desteklenmesi ile yerel yönetimlerin finansman açığının azaltılması arasında bölünebileceğini belirten UBS ekonomistleri, ancak Pekin'in önümüzdeki çeyreklerde emlak piyasasını istikrara kavuşturmayı hedeflemesi halinde Çin'in “önemli ölçüde daha fazla teşvikin yanı sıra ek yapısal reformlara” ihtiyaç duyacağını da vurguladılar.

Ekonomistler, mali teşvikin Çin'in bir hafta sürecek Ulusal Tatilinden sonra açıklanmasını bekliyorlar.

UBS, 2025 yılı için Pekin'in artan mali harcamalar, hane halkı desteği ve yerel yönetim borçlarının yeniden yapılandırılması dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla 2-3 trilyon CNY daha mali genişleme yapabileceğini öngörüyor.

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