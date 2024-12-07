  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 265 milyar dolara ulaştı
Takip Et

Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 265 milyar dolara ulaştı

Çin'in döviz rezervi varlıklarının, kasım ayında 3 trilyon 265 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 265 milyar dolara ulaştı
Takip Et

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, kasım ayına ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, kasım sonunda bir önceki aya göre 4,8 milyar dolarlık artış kaydetti.

Ekim ayına kıyasla yüzde 0,15 artış gösteren rezervlerin toplam değeri 3 trilyon 265 milyar dolar oldu.

Açıklamada, kasımda hem ABD doları endeksinin hem küresel finansal varlıkların fiyatlarının arttığı belirtilerek, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı vurgulandı.

Çin'in döviz rezervleri 12 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişteMerkez Bankası'nın rezervleri yükselişteBorsa Haberleri

 

Küresel Ekonomi
New York borsası karışık seyirle kapandı
New York borsası karışık seyirle kapandı
Goldman Sachs, bankalar için oluşturulan küresel iklim ittifakından ayrıldı
Goldman Sachs, bankalar için oluşturulan küresel iklim ittifakından ayrıldı
Yellen, finansal sistemde ticari gayrimenkul ve kripto riskleri konusunda uyardı
Finansal sistem, ticari gayrimenkul ve kripto riskleriyle karşı karşıya
Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı
ABD'de tüketici güven endeksi aralıkta beklentileri aştı
ABD'de tüketici güven endeksi aralıkta beklentileri aştı
New York borsası haftanın son işlem gününde yükselişle açıldı
New York borsası haftanın son işlem gününde yükselişle açıldı