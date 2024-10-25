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Euro bölgesi banka kredileri toparlanmaya devam ediyor

ECB verilerine göre, Euro Bölgesi banka kredileri geçen ay toparlanmaya devam ederek, mutlak kredi seviyeleri mütevazı kalsa da yüksek Avrupa Merkez Bankası faizlerinin yarattığı etkinin azalmaya başladığını gösterdi.

Haber Merkezi
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Euro bölgesi banka kredileri toparlanmaya devam ediyor
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) verilerine göre, Euro Bölgesi banka kredileri geçen ay toparlanmaya devam etti. Kredi seviyeleri düşük kalmaya devam ederken, ECB’nin yüksek faizlerinin yarattığı etki azalmaya başladı.

ECB, Euro bölgesi şirketlerine verilen kredilerin eylül ayında yüzde 1,1 ile 2023 ortasından bu yana en yüksek oranda arttığını, hane halklarına verilen kredilerin ise yüzde 0,7 ile geçen ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

M3 para arzı, yüzde 3,0 beklentilerinin üzerinde yüzde 3,2 oranında genişledi.

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