Euro bölgesi banka kredileri toparlanmaya devam ediyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) verilerine göre, Euro Bölgesi banka kredileri geçen ay toparlanmaya devam etti. Kredi seviyeleri düşük kalmaya devam ederken, ECB’nin yüksek faizlerinin yarattığı etki azalmaya başladı.

ECB, Euro bölgesi şirketlerine verilen kredilerin eylül ayında yüzde 1,1 ile 2023 ortasından bu yana en yüksek oranda arttığını, hane halklarına verilen kredilerin ise yüzde 0,7 ile geçen ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

M3 para arzı, yüzde 3,0 beklentilerinin üzerinde yüzde 3,2 oranında genişledi.