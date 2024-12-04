Fed Başkanı Powell: Gölge bir Fed Başkanı atanmasının masada olduğunu düşünmüyorum

Fed Başkanı Jerome Powell New York Times'in DealBook Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin oldukça iyi durumda olduğunu belirterek "ekonomi ve para politikası konusunda iyi hissediyorum" dedi.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre faizler konusunda çok hızlı hareket ettiklerini belirten Powell, işsizlik oranının hala düşük seviyelerde olduğunu, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe inmese de bu konuda ilerleme kaydettiklerini dile getirdi.

Powell Eylül ayındaki faiz indiriminin istihdam piyasasını desteklemek konusunda güçlü bir sinyal olduğunu belirtti.

Powell para politikasını 'kısıtlayıcı' tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını bildirdi.

"ABD ekonomisi dünyanın gıpta ettiği bir ekonomi"

Fed Başkanı, "ABD ekonomisi dünyanın gıpta ettiği bir ekonomi, bunu korumak için herşeyi yapacağım" diye konuştu.

"Gölge bir Fed Başkanı atanmasının masada olduğunu düşünmüyorum"

Fed'in bağımsızlığının önemine dikkat çeken Powell, Trump yönetiminde Fed'in bağımsızlığına dair bir endişesi olmadığını belirterek "Gölge bir Fed Başkanı atanmasının masada olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Fed ve ABD Hazine Bakanlığı arasındaki ilişki Trump döneminde de sürecektir." yorumunu yaptı.

Fed'in bir sonraki toplantısı 17-18 Aralık'ta gerçekleşecek. Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi Ekim'de ivmelenerek Mart'tan beri en yüksek seviyeye çıktı, bu da faiz indirimlerinde temkinli hareket edeceği beklentisini artırdı.