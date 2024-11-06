Fed ve enflasyon üzerinde Trump baskısı arttı

ABD seçimlerinden zafer kazanan Trump’ın önceki başkanlığı dönemindeki ekonomi politikaları hem piyasalar hem de uzmanlar için bir yol haritası sunarken, seçim vaatlerinde de farklı bir yol çizilmemişti.

Trump’ın ekonomik vaatleri, ABD’de enflasyon ve faiz indirimlerine geçen Fed’in üzerindeki baskıyı artırıyor.

Barron's: Trump'ın kazanması Fed'i daha şahin hale getirebilir

ABD başkanlık seçim sonuçlarını değerlendiren Barron's, "Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü, Fed'i enflasyonla mücadeleye yeniden odaklayabilir ve merkez bankasını daha şahin bir yöne yönlendirebilir. Özellikle Trump'ın göçmenlik ve gümrük vergisi önerileri enflasyonu yükseltebilir ve potansiyel arz ya da talep şokları yaratabilir" dedi.

Barron's şu değerlendirmeyi yaptı:

"Verilere bağımlı olduğu aşikâr olan Fed, eylül ayında faiz oranlarını düşürmeye başladı ve yavaşlayan enflasyon ve yumuşayan işgücü piyasasının da desteğiyle daha fazla indirime gideceğinin sinyallerini verdi. Merkez Bankası'nın sadece siyasi söylemlere dayanarak duruşunu değiştirmesi pek olası değil ve yürürlüğe konan politikaların etkisinin ekonomik raporlarda veya anketlerde ortaya çıkmasını beklemeyi tercih ediyor.

Duy: Faiz indirimlerine son vermek siyasi olarak görülecektir

SGH Macro Advisors'ın baş ABD ekonomisti Tim Duy, “Trump'ın zaferiyle faiz indirimlerine son vermek açıkça siyasi olarak görülecektir” dedi.

Trump başkanlığında ithalata daha yüksek gümrük vergileri uygulanması ithal malların fiyatını yükseltebilir. Trump adayken ithalatta evrensel yüzde 10 gümrük vergisi ve Çin'den gelen mallara yüzde 60 gümrük vergisi uygulanmasını önermişti.

Fed'in tercih ettiği ölçü olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ile ölçülen enflasyon, 2022 yılının ortalarında yüzde 7'yi aşan zirve seviyesinden Eylül ayında yıllık yüzde 2,1'e gerilemişti.

Tombs: Trump’ın politikaları enflasyonu dengeleyebilir

Pantheon Macroeconomics'in Baş ABD Ekonomisti Samuel Tombs, yüzde 10'luk genel bir gümrük vergisinin PCE enflasyonunu 0,8 puan artıracağını ve etkinin çoğunun uygulamadan sonraki bir yıl içinde görüleceğini tahmin ediyor.

Tombs’a göre, Trump'ın ikinci başkanlığı, seçim kampanyasında vaat ettiği gibi ABD'nin petrol ve gaz üretimini yoğun bir şekilde teşvik ederse, bu enerji maliyetlerinin düşmesine yardımcı olabilir ve diğer politikalarının yol açtığı enflasyonun bir kısmını kısmen telafi edebilir.

Enflasyondaki ilerleme durursa, Fed önümüzdeki yıllarda faiz oranlarını piyasaların şu anda beklediğinden daha az düşürmek zorunda kalabilir. Ve eğer enflasyon yeniden yükselişe geçerse, faiz oranlarını yeniden yükseltmesi gerekebilir.

Abbas: Enflasyonu daha da kötüleştirme riski taşıyor

Yatırım şirketi Harris Associates'in Sabit Gelirler Müdürü Adam Abbas, “Harcamaları yeniden arttırmak, daha önce uğraştığımız enflasyon sorunlarını daha da kötüleştirme riski taşıyor” dedi. Hazine tahvillerinin getirileri seçimden önceki haftalarda bahis piyasalarının Trump'ın kazanacağı yönünde hareket etmesiyle arttı. Aynı dönemde ABD ekonomik verilerinin de güçlü seyretmesi, seçimin getiriler üzerindeki etkisini ayrıştırmayı zorlaştırıyor.

Abbas, tahvil piyasasının bir noktada bütçe açığı tartışmasını zorlayacağını düşünüyor. Abbas, “Tahvil kanunsuzlarının politikacılara harcamalara bir göz atmaları için baskı yapması söz konusu olabilir, ancak bunun zamanlamasını kesin bir şekilde tahmin etmeye çalışmak zor bir oyun” dedi.

Trump'ın başkanlığı Fed'in bağımsızlığında soru işaretleri yarattı

Investec ekonomistleri Philip Shaw ve Ellie Henderson'a göre, Donald Trump'ın ikinci başkanlığının Fed'in bağımsızlığını zedeleyip zedelemeyeceği açık bir soru olmaya devam ediyor.

Ekonomistler, Fed'in perşembe günü alacağı kararla faiz oranlarını 25 baz puan indireceğini, ancak komitenin yeni yönetim altında politika rotasındaki değişikliğin ne olacağını belirlemek için çok erken olduğu sonucuna varmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Ekonomistler, "Fed muhtemelen faiz oranlarını nötr seviyeye indirmenin şimdilik uygun olduğunu teyit edecektir. Ancak önümüzdeki yıl boyunca faiz oranlarının düşmeye devam edeceğine dair beklentiler konusunda daha az güven var" dedi.

Fed politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi bir sonraki faiz oranı kararını perşembe günü açıklayacak. Vadeli işlemler piyasası, federal fon oranı hedefinde çeyrek puanlık bir indirimle yüzde 4,5 ila yüzde 4,75 aralığını ezici bir çoğunlukla fiyatlıyor.