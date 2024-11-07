Fed’den gelecek faiz indirimi “son” olabilir

Donald Trump'ın ABD'nin 47'nci başkanı olarak seçilmesi, piyasaların Fed'in bugün sona erecek FOMC toplantısında faizi 25 baz puan indireceği yönündeki beklentilerini değiştirmedi.

AmeriVet'ten Gregory Faranello yaptığı değerlendirmede, "Trump'ın seçilmesi Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme ihtimalini değiştirmiyor, ancak ileriye dönük olarak merkez bankasının tetikte kalması gerekecek” dedi.

Faranello, “Dünkü seçim sonucu sadece kademeli olma, ihtiyatlı olma, az ileriye dönük yönlendirme ve açık bir zihniyet görüşümüzü güçlendiriyor” ifadelerini de kullandı.

Piyasalar tepki verecek

Ninety One'dan Archie Hart da Fed'in yeni Trump yönetimi şekillenirken politika kararlarını mevcut verilere dayanarak vermeye devam edeceğini söyledi.

"Volatilite muhtemel. Trump'ın söylemlerine piyasalar tepki verecektir” diye konuşan Hart, Trump politikalarının en az 2026 yılına kadar ekonomi üzerinde anlamlı bir etkisi olmayacağını düşündüğünü de belirtti.

Bunun da piyasaların ilk tepkisine rağmen yakın vadede faiz oranlarına ilişkin görünümün fazla değişmeyeceği anlamına geldiğini savunan Hart, “Yeni yönetimin sadece 12 saatindeyiz” dedi.

Fed'den bugün beklenen faiz indirimi son indirim olabilir

Navellier & Associates'in Başkanı ve Kurucusu Louis Navallier, beklenen Fed faiz indiriminin son indirim olabileceğini, zira Fed'in piyasa faizleriyle mücadele etmeyi sevmediğini söyledi.

Tahvil yatırımcıları son birkaç haftadır Donald Trump'ın zaferini öngörüyordu ve 10 yıllık Hazine tahvil getirileri Başkanlık seçimlerinden sonra artmaya devam etti.

Tahvil getirilerinin son birkaç hafta içinde 80 baz puanın üzerinde yükseldiklerini söyleyen Navallier, “En sevdiğim ekonomist Ed Yardeni şimdi Fed'e ‘duraklama’ çağrısı yapıyor, bu nedenle perşembe günkü Federal Açık Piyasa Komitesi açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı yakından incelenecek” dedi.

Fed için 2025 görünümü belirsiz

T. Rowe Price'dan Blerina Uruci, Fed'in politikasının yakın vadede rotasını koruyacağını, ancak 2025 için görünümün daha belirsiz olduğunu söyledi.

Uruci, “Geleneksel olarak Fed, yürütme organı tarafından açıklandıktan sonra maliye politikasını dahil edecektir” dedi.

Uruci, aralık ayındaki toplantısında FOMC'nin ekonomik ve enflasyon görünümleri hakkında artan belirsizliği kabul etmesini beklediğini ve bunun para politikasının gelecekteki yoluna yansıyacağını savundu.