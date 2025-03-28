İngiltere'de perakende satışlar şubatta yüzde 1 arttı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ocak ayına ilişkin perakende satış büyüme rakamlarını revize etti, şubat ayına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, perakende satışlarda ocak için hesaplanan yüzde 1,7 büyüme aşağı yönlü revize edilerek yüzde 1,4'e çekildi.

Şubatta ise perakende satışlar aylık bazda yüzde 1 büyüme gösterdi.

Gıda dışı mağaza satışlarında şubatta yüzde 3,1 ile güçlü büyüme görülürken, gıda mağazalarındaki satışlar yüzde 2 azaldı.

Perakende satışlar Aralık 2024-Şubat 2025 aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,3 ile kısıtlı artış gösterdi.