İsveçli batarya devi Northvolt iflasın eşiğinde

İsveçli batarya üreticisi Northvolt’un geleceği, şirketin alacaklılardan korunma başvurusu yapmayı ya da iflas etmeyi değerlendirmesiyle belirsizliğe girdi. Avrupa’nın otomotiv endüstrisi için bir zamanlar büyük umut vaadeden şirketin geleceği, son dönemdeki kurtarma paketi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından birkaç gün içinde kesinleşebilir.

Northvolt, operasyonlarına devam edebilmek için kısa vadeli finansman sağlama çabalarına devam ederken, aynı zamanda iflas başvurusu ya da Bölüm 11 koruması gibi alternatif çözümleri de gözden geçiriyor. Financial Times'ın haberine göre zaman daraldığı için bu seçeneklerin her biri üzerinde duruluyor.

BMW sözleşmeyi iptal edince Northvolt krizle karşı karşıya kaldı

Volkswagen, Goldman Sachs, Siemens ve JPMorgan gibi büyük yatırımcılardan ve Kanada ile Almanya’dan 15 milyar dolardan fazla finansman sağlayan şirket, elektrikli araçlar için kritik batarya teknolojisinde Asya gruplarının egemenliğine karşı Avrupa’nın yanıtı olmayı hedefliyordu. Ancak Northvolt, kuzey İsveç’teki Skellefteå fabrikasında üretimi artırmakta büyük zorluklar yaşadı. Şirket, BMW’nin bu yıl başında 2 milyar dolarlık sözleşmesini iptal etmesinin ardından ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı.

CNBC-e'de yer alan habere göre fabrikasındaki üretim kapasitesinin yalnızca küçük bir kısmını kullanabilen Northvolt, İsveç’teki çalışanlarının dörtte birini işten çıkardı. Üretimi artırmak için bir dizi projeyi erteleyerek Skellefteå’daki üretime odaklanmaya çalıştı.

İsveç hükümeti Northvolt için desteği reddetti

İsveç’in merkez sağ hükümeti, şirketin kurtarılması için herhangi bir devlet desteğini reddetti. Ayrıca, bazı özel yatırımcılar da şirketin sürekli zarar etmesi nedeniyle daha fazla yatırım yapmaktan vazgeçti.

Görüşmelere katılan bir kaynağa göre, durum oldukça belirsiz olsa da bir noktada bir karar alınması gerekecek. Kaynak, "Bölüm 11 başvurusu yapılabilir, hatta iflas hala bir seçenek" dedi ve Northvolt’un yine de bir kurtarma paketine daha yakın olduğunu belirtti.

Northvolt’un büyük yatırımcılarından biri, gelecek hafta şirketin iflas başvurusu yapmasını beklediklerini ve yatırımlarının değerini sıfıra indirdiklerini açıkladı.

Şirket, geleceğiyle ilgili spekülasyonlara katılmadığını belirterek, "Stratejik gözden geçirme sürecinin başından beri farklı seçenekleri tartışıyoruz ve bu süreç devam ediyor. Sonuçlara ulaştığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Northvolt’un eski ve mevcut çalışanları ise fabrikadaki sorunları, kötü yönetim, düşük güvenlik standartları, arızalı Çin malı makineler ve şirketin çok hızlı büyümeye çalışması olarak sıralıyor.