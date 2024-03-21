İsviçre Merkez Bankası'ndan sürpriz karar: İlk banka oldu

İsviçre Merkez Bankası (SNB) beklenmedik bir kararla politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1.50'ye indirdi. SNB böylece, sıkı para politikasını gevşetmeye başlayan ilk büyük merkez bankası oldu.

SNB'nin faiz kararı, on iki yıldır görevdeki SNB Başkanı Thomas Jordan'ın Eylül 2024'te istifa edeceğini açıklamasından bu yanaki ilk faiz kararı oldu.

Reuters anketine katılan analistlerin çoğunluğu, SNB'nin faizleri yüzde 1.75'te sabit tutmasını beklerken, faiz indirimi ekonomistleri şaşırttı.

SNB açıklamasında, "Son iki buçuk yılda enflasyonla mücadele etkili olduğu için parasal gevşeme mümkün hâle geldi" dedi.

Bu indirim aynı zamanda SNB'nin dokuz yıl içindeki ilk faiz indirimi oldu.

SNB'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Para politikasının gevşetilmesi, son iki buçuk yıldır enflasyonla mücadelenin etkili olması sayesinde mümkün olmuştur. Birkaç aydan bu yana enflasyon %2'nin altına gerilemiştir ve dolayısıyla SNB'nin fiyat istikrarı ile eş tuttuğu aralıktadır. Yeni tahminlere göre enflasyonun önümüzdeki birkaç yıl boyunca da bu aralıkta kalması muhtemel.

SNB bu kararıyla, enflasyonist baskının azalmasının yanı sıra İsviçre Frangı'nın geçtiğimiz yıl reel olarak değer kazanmasını da göz önünde bulunduruyor. Politika faizindeki indirim ekonomik faaliyeti de desteklemektedir. Dolayısıyla bugünkü gevşeme parasal koşulların uygun kalmasını sağlamaktadır.

SNB enflasyonun gelişimini yakından izlemeye devam edecek ve enflasyonun orta vadede fiyat istikrarıyla tutarlı bir aralıkta kalmasını sağlamak için gerekirse para politikasını yeniden ayarlayacaktır.

Enflasyon yılın başından bu yana daha da düşmüş ve Şubat ayında %1,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüş mal enflasyonundaki düşüşten kaynaklanmıştır. Enflasyon şu anda özellikle yurt içi hizmet fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır.

Yeni koşullu enflasyon tahmini Aralık ayına kıyasla önemli ölçüde daha düşüktür. Kısa vadede bu durum, özellikle bazı mal kategorilerinde fiyat ivmesinin Aralık ayında beklenenden daha hızlı bir şekilde yavaşlamasından kaynaklanmaktadır. Orta vadede, daha düşük ikinci tur etkiler aşağı yönlü revizyona yol açmaktadır.

Yeni koşullu enflasyon tahmini Aralık ayına kıyasla önemli ölçüde daha düşüktür. Kısa vadede bu durum, özellikle bazı mal kategorilerinde fiyat ivmesinin Aralık ayında beklenenden daha hızlı bir şekilde yavaşlamasından kaynaklanmaktadır. Orta vadede, daha düşük ikinci tur etkiler aşağı yönlü revizyona yol açmaktadır.

Tahminlere göre 2024 için yıllık ortalama enflasyon yüzde 1,4

2025 için %1,2 ve 2026 için %1,1. Tahmin, SNB politika faizinin tüm tahmin ufku boyunca %1,5 olacağı varsayımına dayanmaktadır. Küresel ekonomi 2023'ün dördüncü çeyreğinde ılımlı bir büyüme göstermiştir. Birçok ülkede 2023 yılında hızla düşen enflasyon, son aylarda biraz daha yavaş bir hızda düşmüştür. Birçok ülkede enflasyon merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmektedir. Bu çerçevede, birçok merkez bankası kısıtlayıcı para politikasını şimdilik değiştirmemiştir.