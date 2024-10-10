Japonya'da tüketiciler harcamaları artırmak konusunda tereddütlü

Japonya Merkez Bankası (BOJ) tarafından yapılan bir ankete göre, Japon tüketiciler son dönemdeki ücret artışına rağmen daha fazla harcama yapmakta tereddüt ediyor.

Bir yıl öncesine kıyasla genel harcamalarını arttırdıklarını söyleyen katılımcıların sayısı azalırken, harcamalardaki herhangi bir artışın ağırlıklı olarak gıda ve diğer günlük ihtiyaçlara odaklanması, tüketicilerin artan fiyatlar karşısında lüks alımlar yapmaktan kaçındığını gösteriyor.

Daha yüksek ücretler ve daha fazla harcamadan oluşan erdemli bir ekonomik döngünün sorunsuz bir şekilde oluştuğuna dair kanıt görmek isteyen politika yapıcılar için cesaret verici bir işaret olarak, daha az sayıda katılımcı bundan bir yıl sonra harcamalarını kısmayı planladığını söyledi.