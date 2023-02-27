Morgan Stanley: ABD hisseleri sürdürülemez zirvelerde

ABD merkezli ünlü yatırım bankası Morgan Stanley'in ABD hisse senedi baş stratejisti Micael Wilson yayımladığı bir notta, hisse senedi değerlemelerinin mevcut seviyesinin "ölüm bölgesi" ile tanımlanabileceğini söyledi.

Analiste göre düşen karların ve yüksek değerlemelerin yarattıkları baskı ile karşı karşıya olan ABD hisse senetleri için ters rüzgarlar Mart'ta daha da artacak.

Stratejistlerin yayımladıkları raporda, "Durgunluğun sona ermekten çok uzak olduğunu, bununla birlikte Mart ayının hisse senetlerinde bir sonraki düşüş için yüksek riskli bir ay olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Gelecek 12 aya dair kar beklentilerinde yaşanan aşağı yönlü revizyonun durdurulmasının piyasa tarafından iyimserlik olarak algılandığının altını çizen Wilson "Bununla birlikte, ayı piyasaları tipik olarak, düşüş eğilimi yeniden başlamadan önce çeyrek dönemlik kazanç sezonları arasında yataylaşan görünüm sergilerler" dedi.

Daha önce yüzde 26 düşüş öngörmüştü

Daha önce S&P 500 hakkında yayımladığı bir notta Wilson, "Yüksek irtifa dağcılığındaki birçok ölüme, ya doğrudan hayati fonksiyonların kaybı ya da dolaylı olarak stres altında verilen yanlış kararlar ya da kazalara yol açan fiziksel zayıflama neden olmuştur" diye yazdı ve "Bu, hisse senedi yatırımcılarının bugün kendilerini buldukları ve açıkçası son on yılda pek çok kez bulundukları yer için mükemmel bir benzetme" dedi.

Yaptığı metaforda ABD hisse senedi piyasasının yıl başından beri yükseldiği seviylere işaret eden Wilson S&P 500'ün aylar içinde mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 26 düşerek 3.000 puana düşebileceğini öne sürdü.





