Morgan Stanley uyardı: Faiz indirimi Yen carry trade gevşemesine yol açabilir

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den Michael Wilson'a göre, Fed'in bu ay büyük bir faiz indirimine gitmesi halinde ABD hisse senetleri, yen ile finanse edilen carry trade işlemlerinin daha da gevşemesi riski altında.

Wilson, 25 baz puandan fazla bir ilk indirimin yeni destekleyebileceğini söyledi. Bu durum, Japon döviz işlemcilerinin yerel faizlerin yükselmesinin ardından ABD varlıklarından çekilmelerini teşvik edecek ve geçen ay küresel piyasaları sarsan modeli tekrarlayacak.

"Yen carry-trade gevşemesi perde arkasında hala bir risk faktörü olabilir"

Bloomberg HT'nin haberine göre Wilson, "Yen carry-trade gevşemesi perde arkasında hala bir risk faktörü olabilir. ABD'de faizlerin hızla düşmesi yenin daha da güçlenmesine ve dolayısıyla ABD risk varlıklarının ters tepki vermesine yol açabilir" dedi.

ABD hisse senetlerindeki ralli, ekonominin sert bir inişe doğru gittiğine dair artan endişeler nedeniyle temmuz ortasından bu yana tökezledi.

Wilson, tahvil piyasası Fed'in artık eğrinin gerisinde kalmadığına inanmaya başlayana, büyüme verileri tersine dönene ve önemli ölçüde iyileşene veya ek politika teşvikleri sunulana kadar hisse senetlerinde bir ralli beklemediğini söyledi. Stratejist, Fed'in gelecek haftaki toplantısı öncesinde volatilitenin yüksek kalmasını bekliyor.