Powell: Faiz artışlarını durdurma yönünde bir karar alınmadı

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Fed'in 25 puanlık faiz artışı kararından sonra düzenlenen toplantıda konuştu.



Enflasyonun yüksek kalması durumunda faizleri düşürmeyeceklerini belirten Powell'in açıklamalarından satır başları şöyle:



* Bankacılık sektöründe şartlan genel olarak iyileşti, ABD bankacılık sistemi sağlam ve dayanıklı.

* Fiyat istikrarı ve maksimum istihdama odaklanmaya devam ediyoruz.

* Enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmeye güçlü şekilde bağlıyız.

* Fiyat istikrarı olmadan güçlü iş gücü piyasasını başaramayız. Bundan sonra verilere bağlı bir yaklaşım ortaya koyacağız. Faiz artırımlarının boyutunu verilere bakarak belirleyeceğiz.

Hazirandaki toplantıda kritik faiz kararı alınacak

* Faiz artışlarını durdurma yönünde bir karar alınmadı. Faiz kararını toplantıdan toplantıya gelecek verileri değerlendirerek belirleyeceğiz. Eğer gerekli olur ise daha fazlasını yapmaya hazırız. Faiz artırımlarının durup durmadığının yanıtını Haziran toplantısında alacaksınız.

* Enflasyonun yüzde 2 seviyesine geri getirilmesi için önümüzde uzun bir yol var. Enflasyon baskıları yüksek seyretmeye devam ediyor.

* Nominal ücret büyümesi yavaşlamanın işaretlerini gösterdi. Bilançoda küçülme süreci devam ediyor.

* Yükselen faiz oranlarının konut sektörü ve yatırılar üzerinde etkilerini görüyoruz.

* Parasal sıkılaştırmanın tam etkisini görmek zaman alacak. Ekonominin kredi şartlarından kaynaklanan ters rüzgarlar ile karşı karşıya gelmesi büyük olasılık.

* Bankacılık sektöründen kaynaklanan gerilimler daha sıkı kredi şartlarına yol açıyor.

* Enflasyonun azaltılmasının trendin altında büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası gerektirmesi büyük olasılık.

* Fed uzmanlarının tahminleri Fed politika yapıcılarının tahminlerinden bağımsız. Fed uzmanlarının tahminleri genel olarak ılımlı bir resesyona işaret ediyor. Fed uzmanlarının tahminleri bu toplantıda Mart toplantısı ile genel olarak benzerdi.

* Borçlanma tavanının artırılmaması kötü bir etki yaratabilir. Borçlanma tavanının artırılma mali politika meselesi, buna seçilmiş yetkililer karar vermeli.