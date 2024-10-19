S&P Global, İngiltere'nin kredi notunu teyit etti

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu "AA", yerel para cinsinden notu "A-1+" olarak teyit edildi.

Açıklamada, Temmuz 2024'teki genel seçimlerin ardından kurulan Birleşik Krallık'ın yeni İşçi Partisi hükümetinin ilk bütçesini 30 Ekim'de sunmasının beklendiği ve İngiltere'nin kısıtlı mali manevra alanı göz önüne alındığında zorlu politika uzlaşmalarıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

S&P Global'in değerlendirmesinde şöyle denildi:

"Birleşik Krallık'ın genel hükümet açığının 2024 yılında GSYH'nin yüzde 5,2'sine ulaşacağını, bunun daha önce öngördüğümüzden daha yüksek olacağını, ancak daha sonra kademeli olarak azalacağını ve net genel hükümet borcunun 2025 yılında GSYH'nın neredeyse yüzde 100'üne ulaşacağını öngörüyoruz.

Ekonomik büyümenin 2024 yılının ilk yarısında daha güçlü olduğu kanıtlandı ve 2024 yılı için büyüme tahminimizi yüzde 1,0'a yükselttik; ardından 2027 yılına kadar büyümede hafif bir hızlanma daha kaydederek yüzde 1,7'ye çıkacağız."

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.