Ukraynalı ve ABD kritik mineraller konusunda müzakerelere hız verdiler

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre, Ukraynalı yetkililer Kiev'i ziyaret eden ABD özel temsilcisi Keith Kellogg ile mineraller konusunu görüştü. Görüşmeler kapalı kapılar ardında gerçekleşti.

ABD'nin Ukrayna'nın madenlerinden elde edilen gelirin yarısının güvence altına alınmasını içeren ilk teklifini reddeden Zelenskiy, perşembe günü Kellogg ile yaptığı görüşmenin "umutları yeniden yeşerttiğini" söyledi.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan bir kişi, ABD'nin teklifinin madenlerden elde edilen lisans satışları ve diğer gelirlerin %50'sinin güvence altına alınmasını içerdiğini ve bunun Ukrayna yasalarını ihlal edeceğini söyledi. Anlaşma taslağını eleştirenler bunun geçmiş yüzyıllardaki sömürgeciliği anımsattığını söylerken Kiev, teklifte her iki tarafın da yararına olacak değişiklikler yapılmasını önerdi.

Güvenlik garantileri karşılığında ABD'nin Ukrayna madenlerine erişimine ilişkin tamamlanmış bir anlaşma, Trump yönetiminin üç yıllık savaşı sona erdirme çabasının kilit bir unsuru olacak.

Zelenskiy perşembe günü geç saatlerde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında "ABD ile güçlü anlaşmalara ihtiyacımız var- gerçekten işe yarayacak anlaşmalar. Ekonomi ve güvenlik her zaman el ele gitmelidir" dedi.