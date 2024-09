Çocukken ünlü oldu ama milyarderler kulübüne güzellik markasıyla üye oldu

Takip Et

Disney Channel'ın çocuk yıldızı olarak ün kazanan, yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirvede yer alan şarkılarıyla kendinden söz ettiren Selena Gomez, artık milyarderler arasına katıldı.

32 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu, Bloomberg milyarderler endeksinde sıralamaya 1,3 milyar dolarlık net servetle giriş yaptı.

Şarkıcı, servetin Rare Beauty adını taşıyan güzellik markasına borçlu olurken, Gomez'in yaklaşık 5 yıl önce kurduğu markanın değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Güzellik markasının başarısıyla Gomez de Taylor Swift ve Rihanna gibi isimlerin yer aldığı "en genç kendi servetini yapan milyarder kadınlar" listesine girmeyi başardı.

Ünlü markalarla da anlaşmaları bulunuyor

Markasını sosyal medyada tanıtan ve ürünleriyle tüketicilerden tam not alan Gomez’in ayrıca lüks markalar olan Louis Vuitton, Coach ve Puma gibi büyük şirketlerle de reklam anlaşmaları bulunuyor.

Gomez, Emmy adayı olduğu "Only Murders in the Building" dizisinden sezon başına tahmini 6 milyon dolar kazanırken, kariyerinde ilk kez Emmy'ye aday gösterilen yıldız, “En İyi Kadın Oyuncu” dalında aday gösterilen dördüncü Latin kökenli oyuncu oldu.