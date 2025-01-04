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Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik oldu

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik oldu.

Haber Merkezi
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Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik oldu
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Ferdi Tayfur için bugün saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Anma törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

Sanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı. Ancak yoğun katılım nedeniyle cenaze namazının kılınacağı cami değişti.

Ferdi Tayfur'un menajeri Şirin Gözalıcı; "Yoğun katılım sebebi ile Sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı, anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır" dedi.

İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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