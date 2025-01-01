Ünlü rapçi Reckol tutuklandı! İfadesinde itiraf etti
Rapçi Reckol, yılbaşı gecesi sahne almak için gittiği Kıbrıs’ta polis ekiplerinin aracında yaptığı aramada yasa dışı uyuşturucu maddeler bulundurması nedeniyle gözaltına alındı. 4 yıldır uyuşturucu kullandığını itiraf eden Reckol tutuklandı.
Yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta bir otelde sahne almak için adaya giden son dönemin popüler rapçilerinden biri olan ve sahne adı “Reckol” olarak bilinen Recep Eker, polis ekiplerinin aracında yaptığı aramada yasa dışı uyuşturucu maddeler bulundu. Bu durumun ardından ünlü rapçi gözaltına alındı.
4 yıldır uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Gözaltı sürecinde ifade veren Reckol, 4 yıldır uyuşturucu kullandığını kabul ederek “Türkiye’de doktor kontrolünde belirli ilaçlar kullanıyorum.” dedi. Bu itiraf, yasa dışı uyuşturucu madde tasarrufu ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket suçlamalarından kurtulmasına yetmedi. Reckol, Kıbrıs polisinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, yasa dışı madde bulundurmak ve ilgili yasaları ihlal etmekle suçlandı. Reckol tutuklanarak cezaevine konuldu.