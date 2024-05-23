100 bin hibe aldı süt inekçiliğine başladı, şimdi kadın kooperatifi kurmak için kolları sıvadı

Mahir Solmaz / Kars

Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Laborant Teknikerliği bölümünden mezun olduktan sonra daha çok sevdiği hayvancılığı yapmak istediği için girişimlerde bulunarak 2022 yılının Mayıs ayında hibe alıp babasının da desteği ile dört tane saf ırk iki erkek iki dişi simental satın aldığını söyleyen Hilal Erben, süt inekçiliği yaptıklarını ve ürettikleri sütleri mandıralara sattıklarını söyledi.

Şu anda sekiz hayvanı olduğunu beliren Erben, bunlardan iki tanesinin yine gebe olduğunu belirterek, elde ettiği gelirleri de biriktirdiğini ve bunlarla da hayvan satın alacağını ifade etti. 23 yaşında ki genç girişimci bulundukları köyde yaklaşık iki bin sağmal hayvan olduğunu ve bu hayvanlarla genellikle kadınların ilgilendiğini söyledi. Erben " Yaklaşık iki bin hayvandan elde edilen sütlerin tamamını süt işleme tesislerine veriyoruz. Köyümüzde ki kadınları istişare ve araştırma halindeyiz. Kadın kooperatifi kurarak kendi sütümüzle kendi ürünlerimizi üretmek ve markalaşmak isityoruz. Örneğin Haciveli markası ile, kaşar, gravyer, çeçil, tuluk çeçil, teryağı üretmek gibi. Şimdilerde bu projenin hayat geçmesi için çok önemli " dedi.

Hayvanların yaklaşık altı ay mera da olduğunun da altını çizen Erben, süt veriminin gayet iyi olduğunu söyleyerek " Bizim için hayvan sayısının çokluğundan ziyade hayvanın verimi çok daha önemli. Bu nedenle hayvan sayısıyla ilgili kendime bir hedef koymuyorum. Biz normal zamanlarda hayvan başına günlük 10 kiloya yakın süt alabiliyoruz. Buda bizim için çok iyi" dedi.