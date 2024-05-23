Yeşil hidrojen için “Togg modeli” önerisi

İZMİR / EKONOMİ

Kamu yönetiminin yerli elektrikli otomobil TOGG’da uyguladığı girişim modelinin Yeşil Hidrojen’de çok daha kısa sürede ve hızlı sonuç alıcı şekilde uygulanabileceğine işaret eden TEKSİS İleri Teknolojiler’in Genel Müdürü Hüseyin Devrim, “Enerji şirketleri, teknoloji şirketleri, yatırımcı şirketler ve devlet el ele vererek bu modeli rahatlıkla hayata geçirebiliriz. Yerli elektrolizör üretimine bu model ile başladığımızda, ulusal hedeflerimize çok daha kısa sürede ulaşabiliriz. Türkiye’nin enerji ihracatçısı ve hidrojen koridoru olabilmesi için, Yeşil Hidrojen’in çok daha kısa sürede ticarileşmesi gerekiyor” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın içinde bulunduğu sürecin gecikmelere sebep olduğunu anımsatan Devrim, Türkiye’nin net sıfır hedeflerine ulaşmasında, emisyonu yüksek sektörlerin karbon yakalama süreçlerinde Yeşil Hidrojen’in kritik rol üstlendiğini belirtti.

Yeşil Hidrojen’de dünyanın en yüksek potansiyeline sahip ülkeleri arasında Türkiye’nin geldiğinin altını çizen Devrim, “Enerji Bakanlığı’mızın yol haritasını açıklamasının üzerinden bir yıldan fazla süre geçti. Yatırımcıların beklentisi, mevzuat hazırlıklarının tek bir bakanlığın eşgüdümünde yürütülmesi noktasında odaklanıyor. Bu durum yatırım iştahını olumsuz etkiliyor.”

5 bin MW elektrolizör kapasitesinin Türkiye’de konuşlu şirketlerin oluşturacağı konsorsiyumlar tarafından üretilmesi taşıdığı öneme dikkat çeken Hüseyin Devrim, bu konuda da kamunun içerisinde yer aldığı bir kümelenme stratejisine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Devrim, “2022 yılı itibarıyla tüm dünyada 95 Milyon Ton Hidrojen tüketildi. Ancak bu tüketim 2030 yılında 150 milyon tona, 2050 yılında ise en iyimser tahminle 540 milyon tona yükselecek. Türkiye bu pastadan en yüksek payı alabilecek ülkeler arasında ilk sıralarda. Yeşil Hidrojen üretebileceğimiz elektrolizör kurulu güç kapasitemizin 2030 yılında 2.000 MW’a, 2035 yılında 5.000 MW’a ve 2053 yılında 70.000 MW'a ulaşmasını hedefliyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.