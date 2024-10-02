3.KASİAD Ödülleri sahiplerine kavuştu

ALİ ESKALEN / KAHRAMANMARAŞ

Genç KASİAD Kurulu Başkanı Çağatay Emirmahmutoğlu açılış konuşmasında, Şehrin ve aslında burada bulunan tüm insanların büyük zorluklarla geçirdiği 1.5 yıllık sürecin sonunda karşınıza sosyal bir etkinlikle çıkmak bizim için bir nebze de olsa mutluluk verici bir durum diyerek konuşmasına başladı.

Zorlu sürecin ardından şehir olarak kazanmaya çalıştığımız motivasyona KASİAD olarak katkı sağlamaya gayretlerinin devam edeceğini ifade eden Emirmahmutoğlu; “Geçen bu süre zarfında yaşanan zorlukları, nelere ihtiyaç duyulduğunu, nelerin eksik kaldığıyla ilgili yanıt aradığımız ekonomi temalı etkinlikler gerçekleştirdik. Yakın zamanda uluslararası pamuk birliğini misafir ettiğimiz ICA etkinlikleri ile tekstil sektörü paydaşlarını bir araya getirerek eğitimler ve toplantılar ile de ana temamız olan sanayi ve ekonomi gündemlerimizi takvimimize uygun şekilde takip ediyoruz”dedi.

Emirmahmutoğlu,”2022 yılında 1.sini düzenlediğimiz Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi’nin ikincisini Depremden dolayı düzenleyememiştik. Bu yıl kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz.2. Ekonomi Zirvesini de gerçekleştirme hazırlığı içerisindeyiz.Kısa zaman içerisinde bu etkinlik için detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Ciğer ise konuşmasında; “Asrın felaketi olarak anılan depremden çıkan şehrimizde, taşın altına elini koyanları, markalaşarak göğsümüzü kabartanları ve Kahramanmaraş’ ın adını duyurmamıza vesile olanları takdir etmek ve başarılarının devamı için yüreklendirmek adına bu gece buradayız.Burada isimlerini zikrettiklerimiz kadar söyleyemediğimiz nice kıymetli şahsiyetlere de şimdiden teşekkür ederiz” dedi. Yaşanan Asrın felaketinden sonra Kasiad olarak, geçtiğimiz bir yıl boyunca birçok faaliyette bulunduklarını ifade den Ciğer, “Şubat ayında, Ekonomi Gazetesi ile birlikte Şairler Tepesinde, deprem istişare toplantısı düzenledik.Mayıs ayında, Kasiad iplik kurulu ve Genç Kasiad kurulu katkılarıyla uluslararası pamuk birliği Türkiye çalıştayını gerçekleştirdik.Bu çalıştayda ICA eğitmenleri çeşitli konularda sunumlar yaptı. Çalıştayın sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikalar verildi.Geçen hafta ise, Uluslararası Pamuk Birliği Başkanı Kim HANNA ve Genel Müdür Bill KİNGDON’ u ağırladık. Bu vesile ile bölgenin önünde gelen pamuk üreticileri, ticaret temsilcilerini ve iplik üreticilerini bir araya getirdik.Kasım ayı içerisinde 2.ni düzenleyeceğimiz Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesinde inşallah tekrar bir araya geleceğiz”dedi.

Ciğer, “Bu ve bunun gibi birçok çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma sizlerin huzurunda tek tek teşekkür ediyorum. Şehrimizin her geçen gün ileri gitmesi, vizyonunun gelişmesi için Kasiad olarak elimizden geleni yaptık ve yapacağız. Sözlerimi fazla uzatmadan çalışmaların ve emeklerin taçlandırıldığı 3. Kasiad ödül törenine tekrar hoş geldiniz diyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

KASİAD Ödülleri’nde Yaşayan Değer/Tarih Ödülü Vehbi Vakkasoğlu,

Yılın Akademisyeni Ödülünü Prof.Dr. Ahmet Alkan

Yılın Sporcusu Ödülünü Fatma Gül GÜLER,

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülünü “Bir Tebessüme Değer Derneği” adına Fatih Akpınar,

Yılın Gastronomi Ödülünü “Mürüvetin Mutfağı” adına Mürüvet Alparslan,

Yılın E-Tanıtım Hesabı Ödülünü “Bir Doğaya Çıkıp Geliyorum” hesabı adına Doğan Yenigül,

Yılın Kültür Varlığını Koruma ödülünü “Domuz Tepe Höyüğü” Doç.Dr. Halil Tekin,

Yılın Edebiyatçısı Ödülünü Celalettin Kurt,

Yılın Sanatçısı Ödülünü Vedat Akkök,

Yılın Yerel İnovatif Ürün Ödülünü “Tılsımlı Gömlek” Fatma Bayazıt,

Yılın Mutfak Ödülünü Küçük Ev Restoran adına Ali Çuhadar,

Yılın Turizm Elçisi Ödülünü Mahmut Hopur,

KASİAD Teşekkür ödülünü ise; 13. dönem Genç KASİAD Kurulu Başkanlığı yapan İsmail Dinçer’e verildi.